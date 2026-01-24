logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Скандалы.Политика «Зеленский дал приказ меня посадить»: Гончаренко опубликовал шокирующее заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

«Зеленский дал приказ меня посадить»: Гончаренко опубликовал шокирующее заявление

Народный депутат Алексей Гончаренко публично заявил, что президент Владимир Зеленский якобы дал указание возбудить против него уголовное дело из-за политической критики

24 января 2026, 19:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил о политическом давлении со стороны действующей власти и лично президента Владимира Зеленского. По словам парламентария, глава государства долгое время считает его угрозой вместе с другими депутатами, которые не готовы молча поддерживать решение Офиса Президента.

«Зеленский дал приказ меня посадить»: Гончаренко опубликовал шокирующее заявление

Гончаренко бьет тревогу

Гончаренко утверждает, что причиной такого отношения явилась его системная публичная критика власти. В частности, он говорит о проваленной мобилизации, злоупотреблении и произволе со стороны ТЦК, а также о вопросах состояния лиц из близкого окружения президента. Депутат также критикует, как он формулирует, превращение Украины в фактически офисно-президентскую модель управления.

По его словам, ранее уже предпринимались попытки дискредитации и давления, а инициатором преследования он называет руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Теперь, как заявляет депутат, дело вроде бы может перейти в криминальную плоскость из-за решения конкретного судьи.

Гончаренко отмечает, что не намерен отказываться от своей позиции и заявляет о готовности противостоять каким-либо попыткам политического преследования. Он подчеркивает, что и дальше будет публично говорить о проблемах, которые, по его мнению, замалчиваются властями.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассматривается Соединенными Штатами как одна из ключевых фигур Украины на предстоящих трехсторонних переговорах, которые проходят в Абу-Даби. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники, близкие к американским военным и разведывательным структурам.
По словам собеседников издания, присутствие Буданова на переговорах воспринимается в Вашингтоне очень положительно. Американские военные и разведчики считают его профессионалом, который оказывает реальное влияние и пользуется доверием.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/52370
Теги:

Новости

Все новости