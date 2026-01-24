«Зеленский дал приказ меня посадить»: Гончаренко опубликовал шокирующее заявление

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил о политическом давлении со стороны действующей власти и лично президента Владимира Зеленского. По словам парламентария, глава государства долгое время считает его угрозой вместе с другими депутатами, которые не готовы молча поддерживать решение Офиса Президента.

Гончаренко бьет тревогу

Гончаренко утверждает, что причиной такого отношения явилась его системная публичная критика власти. В частности, он говорит о проваленной мобилизации, злоупотреблении и произволе со стороны ТЦК, а также о вопросах состояния лиц из близкого окружения президента. Депутат также критикует, как он формулирует, превращение Украины в фактически офисно-президентскую модель управления.

По его словам, ранее уже предпринимались попытки дискредитации и давления, а инициатором преследования он называет руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Теперь, как заявляет депутат, дело вроде бы может перейти в криминальную плоскость из-за решения конкретного судьи.

Гончаренко отмечает, что не намерен отказываться от своей позиции и заявляет о готовности противостоять каким-либо попыткам политического преследования. Он подчеркивает, что и дальше будет публично говорить о проблемах, которые, по его мнению, замалчиваются властями.

