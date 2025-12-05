logo_ukra

Замість прямої лінії — лікарі з ОАЕ: Рамзан Кадиров у важкому стані, публічний виступ відкладається

Пряму лінію з Кадировим переносять через його таємничу хворобу. У ЗМІ пишуть про крапельниці, лікарів із Еміратів та погіршення, яке тримається вже не першу тиждень.

Пряму лінію глави Чечні Рамзана Кадірова з громадянами неодноразово переносять через проблеми зі здоров'ям. Востаннє політика бачили публічно наприкінці листопада. Відтоді у місцевих ЗМІ постійно з'являються повідомлення про підготовку до великого ефіру, але без точної дати. Про це пише російське видання "Верстка".

Замість прямої лінії — лікарі з ОАЕ: Рамзан Кадиров у важкому стані, публічний виступ відкладається

Востаннє Кадирова бачили на публіці наприкінці листопада

За інформацією російських ЗМІ, Кадиров перебуває у складному стані. Один із співрозмовників зазначив, що в очільника Чечні "загострення", він "на крапельницях", а підготовку до ефіру медики продовжують лише у разі, якщо "не трапиться нічого непередбачуваного".

Голова чеченського опозиційного руху "Адат" Ібрагім Янгулбаєв заявив, що його інформатори підтверджують різке погіршення стану Кадирова. За його словами, політик говорити повільно, виглядає набряклим і отримує інтенсивну медичну підтримку.

Точний діагноз не розголошується, але раніше ЗМІ повідомляли про некроз підшлункової залози, хронічні проблеми з нирками, а також гастроентерологічні ускладнення. Відомо, що у березні 2023 року до Кадирова викликали нефролога з ОАЕ — Ясима Ібрагіма Ель-Шахата з лікарні в Абу-Дабі.

Журналісти також зафіксували кілька рейсів особистого літака Кадирова між Грозним та Абу-Дабі наприкінці листопада — на тлі зникнення політика з публічного простору.

На відео з Джоном Джонсом, яке було опубліковано в листопаді, Кадиров виглядав зміненим і вів розмову нехарактерно тихо. В оточенні чеченського лідера ситуацію не коментують, а дата проведення щорічного підсумкового ефіру досі невідома.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв , що голова Чеченської Республіки Рамзан Кадиров пообіцяв російському диктатору Володимиру Путіну "дуже швидку" перемогу в разі війни з Європою. Його звернення стало продовженням недавніх загроз Кремля щодо можливого конфлікту із Заходом.



