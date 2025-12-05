Замість прямої лінії — лікарі з ОАЕ: Рамзан Кадиров у важкому стані, публічний виступ відкладається

Пряму лінію глави Чечні Рамзана Кадірова з громадянами неодноразово переносять через проблеми зі здоров'ям. Востаннє політика бачили публічно наприкінці листопада. Відтоді у місцевих ЗМІ постійно з'являються повідомлення про підготовку до великого ефіру, але без точної дати. Про це пише російське видання "Верстка".

Востаннє Кадирова бачили на публіці наприкінці листопада

За інформацією російських ЗМІ, Кадиров перебуває у складному стані. Один із співрозмовників зазначив, що в очільника Чечні "загострення", він "на крапельницях", а підготовку до ефіру медики продовжують лише у разі, якщо "не трапиться нічого непередбачуваного".

Голова чеченського опозиційного руху "Адат" Ібрагім Янгулбаєв заявив, що його інформатори підтверджують різке погіршення стану Кадирова. За його словами, політик говорити повільно, виглядає набряклим і отримує інтенсивну медичну підтримку.

Точний діагноз не розголошується, але раніше ЗМІ повідомляли про некроз підшлункової залози, хронічні проблеми з нирками, а також гастроентерологічні ускладнення. Відомо, що у березні 2023 року до Кадирова викликали нефролога з ОАЕ — Ясима Ібрагіма Ель-Шахата з лікарні в Абу-Дабі.

Журналісти також зафіксували кілька рейсів особистого літака Кадирова між Грозним та Абу-Дабі наприкінці листопада — на тлі зникнення політика з публічного простору.

На відео з Джоном Джонсом, яке було опубліковано в листопаді, Кадиров виглядав зміненим і вів розмову нехарактерно тихо. В оточенні чеченського лідера ситуацію не коментують, а дата проведення щорічного підсумкового ефіру досі невідома.

