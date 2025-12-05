Вместо прямой линии — врачи из ОАЭ: Рамзан Кадыров в тяжелом состоянии, публичное выступление откладывается

Пряму лінію глави Чечні Рамзана Кадирова з громадянами неодноразово переносять через проблеми зі здоров’ям. Востаннє політика бачили публічно наприкінці листопада. Відтоді в місцевих ЗМІ постійно з’являються повідомлення про підготовку до великого ефіру, але без точної дати. Про це пише російське видання "Верстка".

За інформацією російських ЗМІ, Кадиров перебуває у складному стані. Один із співрозмовників зазначив, що в очільника Чечні "загострення", він "на крапельницях", а підготовку до ефіру медики продовжують лише в разі, якщо "не трапиться нічого непередбачуваного".

Глава чеченського опозиційного руху "Адат" Ібрагім Янгулбаєв заявив, що його інформатори підтверджують різке погіршення стану Кадирова. За його словами, політик говорить повільно, виглядає набряклим і отримує інтенсивну медичну підтримку.

Точний діагноз не розголошується, але раніше ЗМІ повідомляли про некроз підшлункової залози, хронічні проблеми з нирками, а також гастроентерологічні ускладнення. Відомо, що в березні 2023 року до Кадирова викликали нефролога з ОАЕ — Ясима Ібрагіма Ель-Шахата з лікарні в Абу-Дабі.

Журналісти також зафіксували декілька рейсів особистого літака Кадирова між Грозним і Абу-Дабі наприкінці листопада — на тлі зникнення політика з публічного простору.

На відео з Джоном Джонсом, яке було опубліковане в листопаді, Кадиров виглядав зміненим і вів розмову нехарактерно тихо. В оточенні чеченського лідера ситуацію не коментують, а дата проведення щорічного підсумкового ефіру досі невідома.

