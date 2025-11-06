Юлія Тимошенко оголосила бойкот: фракція «Батьківщина» влаштує масові протести проти законопроєкту № 14005

Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт № 14005, який передбачає спрощення примусового стягнення боргів через цифровізацію виконавчого провадження.

Тимошенко — проти цифровізації стягнення боргів: «Батьківщина» готує масові протести

У пояснювальній записці зазначається, що метою законопроєкту є забезпечення виконання судових рішень і рішень інших органів шляхом цифровізації окремих етапів виконавчого провадження, оптимізації його стадій та скорочення строків вчинення виконавчих дій.

Документ пропонує внести зміни до низки законів України, зокрема "Про дорожній рух", "Про нотаріат", "Про банки і банківську діяльність", "Про виконавче провадження" та інших.

Законопроєкт передбачає:

– розширення функціоналу автоматизованої системи виконавчого провадження, зокрема взаємодію виконавців із державними органами, банками, фінансовими установами та надавачами платіжних послуг;

– запровадження взаємодії Єдиного реєстру боржників з іншими державними реєстрами;

– обмеження для боржників на відчуження або заставу майна у разі наявності відомостей про них у Єдиному реєстрі боржників, за винятком випадків, передбачених законом;

– автоматичне формування повідомлень про погашення заборгованості після надходження коштів на рахунок виконавця та виключення боржника з реєстру.

Проти ухвалення законопроєкту виступила лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Вона заявила, що документ "ставить під загрозу права громадян, дозволяючи під час війни позбавляти людей єдиного житла за борги".

Фракція "Батьківщини" проголосувала проти ухвалення законопроєкту за основу. Тимошенко повідомила, що її політична сила ініціюватиме звернення до Президента України з вимогою ветувати документ та готує масові акції протесту по всій країні.

