Юлия Тимошенко объявила бойкот: фракция «Батькивщина» устроит массовые протесты против законопроекта №14005
commentss НОВОСТИ Все новости

Юлия Тимошенко объявила бойкот: фракция «Батькивщина» устроит массовые протесты против законопроекта №14005

Пока Верховная Рада поддержала за основу закон о цифровизации исполнительного производства, лидер «Батькивщины» заявила о протесте и призвала украинцев выходить на улицы.

6 ноября 2025, 16:50
Проніна Аня

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №14005, предусматривающий упрощение принудительного взыскания долгов через цифровизацию исполнительного производства.

Юлия Тимошенко объявила бойкот: фракция «Батькивщина» устроит массовые протесты против законопроекта №14005

Тимошенко против цифровизации взыскания долгов: «Батькивщина» готовит массовые протесты

В пояснительной записке отмечается, что целью законопроекта является обеспечение выполнения судебных решений и решений других органов путем цифровизации отдельных этапов исполнительного производства, оптимизации его стадий и сокращения сроков совершения исполнительных действий.

Документ предлагает внести изменения в ряд законов Украины, в частности, "О дорожном движении", "О нотариате", "О банках и банковской деятельности", "Об исполнительном производстве" и других.

Законопроект предусматривает:

– расширение функционала автоматизированной системы исполнительного производства, в частности взаимодействие исполнителей с государственными органами, банками, финансовыми учреждениями и поставщиками платежных услуг;

– введение взаимодействия Единого реестра должников с другими государственными реестрами;

– ограничение для должников на отчуждение или залог имущества в случае наличия сведений о них в Едином реестре должников, за исключением случаев, предусмотренных законом;

– автоматическое формирование уведомлений о погашении задолженности после поступления средств на счет исполнителя и исключении должника из реестра.

Против принятия законопроекта выступила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Она заявила , что документ "ставит под угрозу права граждан, позволяя во время войны лишать людей единого жилья за долги".

Фракция "Батькивщины" проголосовала против принятия законопроекта за основу. Тимошенко сообщила, что ее политическая сила будет инициировать обращение к Президенту Украины с требованием ветировать документ и готовит массовые акции протеста по всей стране.

А на днях, как писал портал "Комментарии", Юлия Тимошенко снова сменила имидж — у нее теперь новая прическа.





