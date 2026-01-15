logo_ukra

Головна Новини Політика Скандали.Політика Як Міндіч виїхав з України: у НАБУ розповіли деталі
НОВИНИ

Як Міндіч виїхав з України: у НАБУ розповіли деталі

У НАБУ вважають, що Тимур Міндіч завчасно планував свій виїзд з України

15 січня 2026, 20:03
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Фігурант справи "Мідас", бізнесмен Тимур Міндіч виїхав із України ще до проведення обшуків у справі.

Як Міндіч виїхав з України: у НАБУ розповіли деталі

Тимур Міндіч. Фото: з відкритих джерел

Виїзд підприємця за кордон не був поспішним. Про це на засіданні парламентської ТСК розповів директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос.

За його словами, бізнесмен заздалегідь готував виїзд з України, це не було його реакцією на обшуки.  

"Це був запланований виїзд, а не поспішний виїзд за кілька годин до обшуків", – сказав Кривонос.

Директор НАБУ розповів, що підготовка до обшуків розпочалася за півтора тижня, а ухвали на проведення слідчих дій були отримані задовго до виїзду Міндіча за кордон. 

Проаналізувавши дані телефонів інших фігурантів справи, у НАБУ дійшли висновку, що Міндіч залишив Україну 10 листопада близько другої години ночі. Водночас приватний трансфер для поїздки був замовлений ще вранці 9 листопада.

Як повідомляв портал "Коментарі", видання "Українська правда" нещодавно опублікувало перше велике інтерв’ю з Тимуром Міндічем, якого правоохоронці та медіа пов’язують зі схемою "відкатів" у державній компанії Енергоатом. Сам Міндіч усі підозри заперечує та наполягає: справа проти нього є виключно інформаційною кампанією.

За його словами, фрагменти розмов, які фігурують у матеріалах Національне антикорупційне бюро України, нібито були вирвані з контексту, а він особисто "нічого не робив незаконного". Бізнесмен заявив, що зараз перебуває під сильним тиском і саме тому знаходиться в Ізраїлі.

Підприємець стверджує, що поїздка до Ізраїлю була плановою і не пов’язаною з обшуками, які згодом провели українські правоохоронці. За його словами, ніхто його не попереджав і не допомагав перетнути кордон. Він також наголосив, що шукає адвокатів як в Україні, так і в Ізраїлі.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=Kt_9FtXfvRk
Новини

