logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.39

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Скандалы.Политика Как Миндич уехал из Украины: в НАБУ рассказали детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Как Миндич уехал из Украины: в НАБУ рассказали детали

В НАБУ считают, что Тимур Миндич заранее планировал свой выезд из Украины

15 января 2026, 20:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Фигурант дела "Мидас", бизнесмен Тимур Миндич уехал из Украины еще до проведения обысков по делу.

Как Миндич уехал из Украины: в НАБУ рассказали детали

Тимур Миндич. Фото: из открытых источников

Выезд предпринимателя за границу не был спешным. Об этом на заседании парламентской ВСК рассказал директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семен Кривонос.

По его словам, бизнесмен заранее готовил выезд из Украины, это не было его реакцией на обыски.

"Это был запланированный выезд, а не спешный выезд за несколько часов до обысков", — сказал Кривонос.

Директор НАБУ рассказал, что подготовка к обыскам началась за полторы недели, а постановления на проведение следственных действий были получены задолго до выезда Миндича за границу.

Проанализировав данные телефонов других фигурантов дела, в НАБУ пришли к выводу, что Миндич покинул Украину 10 ноября около двух часов ночи. В то же время, частный трансфер для поездки был заказан еще утром 9 ноября.

Как сообщал портал "Комментарии", издание "Украинская правда" недавно опубликовало первое обширное интервью с Тимуром Миндичем, которого правоохранители и медиа связывают со схемой "откатов" в государственной компании Энергоатом. Сам Миндич все подозрения отрицает и настаивает: дело против него исключительно информационной кампанией.

По его словам, фрагменты разговоров, фигурирующих в материалах Национального антикоррупционного бюро Украины, якобы были вырваны из контекста, а он лично "ничего не делал незаконныого". Бизнесмен заявил, что сейчас находится под сильным давлением, и именно поэтому находится в Израиле.

Предприниматель утверждает, что поездка в Израиль была плановой и не связанной с обысками, впоследствии проведенными украинскими правоохранителями. По его словам, никто его не предупреждал и не помогал пересечь границу. Он также подчеркнул, что ищет адвокатов как в Украине, так и в Израиле.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Kt_9FtXfvRk
Теги:

Новости

Все новости