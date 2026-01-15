Как Миндич уехал из Украины: в НАБУ рассказали детали

Фигурант дела "Мидас", бизнесмен Тимур Миндич уехал из Украины еще до проведения обысков по делу.

Тимур Миндич. Фото: из открытых источников

Выезд предпринимателя за границу не был спешным. Об этом на заседании парламентской ВСК рассказал директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семен Кривонос.

По его словам, бизнесмен заранее готовил выезд из Украины, это не было его реакцией на обыски.

"Это был запланированный выезд, а не спешный выезд за несколько часов до обысков", — сказал Кривонос.

Директор НАБУ рассказал, что подготовка к обыскам началась за полторы недели, а постановления на проведение следственных действий были получены задолго до выезда Миндича за границу.

Проанализировав данные телефонов других фигурантов дела, в НАБУ пришли к выводу, что Миндич покинул Украину 10 ноября около двух часов ночи. В то же время, частный трансфер для поездки был заказан еще утром 9 ноября.

Как сообщал портал "Комментарии", издание "Украинская правда" недавно опубликовало первое обширное интервью с Тимуром Миндичем, которого правоохранители и медиа связывают со схемой "откатов" в государственной компании Энергоатом. Сам Миндич все подозрения отрицает и настаивает: дело против него исключительно информационной кампанией.

По его словам, фрагменты разговоров, фигурирующих в материалах Национального антикоррупционного бюро Украины, якобы были вырваны из контекста, а он лично "ничего не делал незаконныого". Бизнесмен заявил, что сейчас находится под сильным давлением, и именно поэтому находится в Израиле.

Предприниматель утверждает, что поездка в Израиль была плановой и не связанной с обысками, впоследствии проведенными украинскими правоохранителями. По его словам, никто его не предупреждал и не помогал пересечь границу. Он также подчеркнул, что ищет адвокатов как в Украине, так и в Израиле.