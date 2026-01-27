Я довго мовчав: Гончаренко виступив із жорсткою критикою

Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував емоційне звернення, у якому заявив про зміну своєї публічної позиції. За його словами, тривалий час на міжнародній арені він говорив виключно позитивно про Україну, однак тепер вважає неможливим і надалі замовчувати внутрішні проблеми країни.

Гончаренко про Зеленського і Україну

Гончаренко наголосив, що Україна — це значно більше, ніж чинний президент, і що підтримка держави не повинна автоматично означати підтримку Володимира Зеленського. Депутат перелічив низку питань, які, на його думку, стали критичними: діяльність ТЦК, випадки загибелі людей на вулицях, багаторічну відсутність ротацій для військових, а також ризик запровадження санкцій проти бізнесу без прозорих пояснень.

Окремо він згадав про корупцію в оточенні президента, заявивши, що друзі глави держави нібито розкрадають кошти та безперешкодно залишають країну. За словами депутата, після того як тимчасова слідча комісія парламенту почала займатися цими питаннями, проти нього самого відкрили кримінальне провадження за статтею про державну зраду.

При цьому Гончаренко підкреслив, що залишається прихильником європейської підтримки України й готовий робити все можливе, аби вона зберігалася. Водночас, на його переконання, ця підтримка не має ототожнюватися з безумовною підтримкою чинного президента та його команди.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що н ародний депутат Олексій Гончаренко опублікував допис у своєму Telegram-каналі, в якому зробив резонансну заяву щодо ексголови Офісу президента Андрія Єрмака. За словами парламентаря, Єрмак нібито пересувається столицею, використовуючи автомобіль швидкої медичної допомоги.

Гончаренко стверджує, що такі дії не зможуть вплинути на подальший розвиток подій. У своєму дописі він заявив, що найближчим часом Андрію Єрмаку мають вручити підозру, не уточнивши при цьому, в межах якого саме кримінального провадження йдеться.

