Я долго молчал: Гончаренко выступил с жесткой критикой

Ткачова Марія
Народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал эмоциональное обращение, в котором заявил об изменении своей публичной позиции. По его словам, долгое время на международной арене он говорил исключительно положительно об Украине, однако теперь считает невозможным и дальше умалчивать внутренние проблемы страны.
Гончаренко про Зеленского и Украину
Гончаренко подчеркнул, что Украина — это гораздо больше, чем действующий президент, и что поддержка государства не должна автоматически означать поддержку Владимира Зеленского. Депутат перечислил ряд вопросов, по его мнению, ставших критическими: деятельность ТЦК, случаи гибели людей на улицах, многолетнее отсутствие ротаций для военных, а также риск введения санкций против бизнеса без прозрачных объяснений.
Отдельно он упомянул о коррупции в окружении президента, заявив, что друзья главы государства якобы разворовывают средства и беспрепятственно покидают страну. По словам депутата, после того, как временная следственная комиссия парламента начала заниматься этими вопросами, против него самого открыли уголовное производство по статье о государственной измене.
При этом Гончаренко подчеркнул, что остается сторонником европейской поддержки Украины и готов делать все возможное, чтобы она сохранялась. В то же время, по его убеждению, эта поддержка не должна быть отождествлена с безусловной поддержкой действующего президента и его команды.