Я долго молчал: Гончаренко выступил с жесткой критикой

Народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал эмоциональное обращение, в котором заявил об изменении своей публичной позиции. По его словам, долгое время на международной арене он говорил исключительно положительно об Украине, однако теперь считает невозможным и дальше умалчивать внутренние проблемы страны.

Гончаренко про Зеленского и Украину

Гончаренко подчеркнул, что Украина — это гораздо больше, чем действующий президент, и что поддержка государства не должна автоматически означать поддержку Владимира Зеленского. Депутат перечислил ряд вопросов, по его мнению, ставших критическими: деятельность ТЦК, случаи гибели людей на улицах, многолетнее отсутствие ротаций для военных, а также риск введения санкций против бизнеса без прозрачных объяснений.

Отдельно он упомянул о коррупции в окружении президента, заявив, что друзья главы государства якобы разворовывают средства и беспрепятственно покидают страну. По словам депутата, после того, как временная следственная комиссия парламента начала заниматься этими вопросами, против него самого открыли уголовное производство по статье о государственной измене.

При этом Гончаренко подчеркнул, что остается сторонником европейской поддержки Украины и готов делать все возможное, чтобы она сохранялась. В то же время, по его убеждению, эта поддержка не должна быть отождествлена с безусловной поддержкой действующего президента и его команды.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал сообщение в своем Telegram-канале, в котором сделал резонансное заявление по поводу экспредседателя Офиса президента Андрея Ермака. По словам парламентария, Ермак якобы передвигается по столице, используя автомобиль скорой медицинской помощи.

Гончаренко утверждает, что подобные действия не смогут повлиять на дальнейшее развитие событий. В своем сообщении он заявил, что в ближайшее время Андрею Ермаку должны вручить подозрение, не уточнив при этом, в рамках какого именно уголовного производства идет речь.

