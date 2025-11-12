Втретє арештували співачку Наоко – 18-річна виконавиця не мовчить, попри тиск російської влади

У Санкт-Петербурзі втретє заарештували 18-річну співачку гурту StopTime Діану Логінову, більш відому під псевдонімом Наоко, та її колегу – гітариста Олександра Орлова. Ленінський районний суд призначив їм по 13 діб адміністративного арешту за “організацію масового заходу, що порушує громадський порядок”. Йдеться про концерт, який музиканти провели 27 вересня на Сінній площі.

У Росії знову кинули за ґрати співачку Наоко

Про це повідомляє медіаплатформа “Осторожно, новости” Ксенії Собчак – за даними журналістів, суд стверджував, що виступ заважав руху пішоходів до метро. Однак сама співачка та її мати, яка була присутня під час концерту, заявили, що виступ розпочався не раніше 20:30, а слухачів було не більше 25 осіб. Вони стояли невеликим колом і не перекривали прохід. Мати також розповіла, що того вечора поруч сталася аварія, через яку на площі з’явилася поліція.

Захист надав суду телефонне листування Логінової з матір’ю, з якого видно, що на момент, коли, за версією протоколу, почався “незаконний концерт”, дівчина ще перебувала у виші. Адвокати також просили допитати очевидців і поліцейських, які складали протокол, та долучили до справи карту місцевості – між станцією метро і місцем виступу понад 40 метрів, тож 25 слухачів фізично не могли створити “масове скупчення”.

Це вже третій арешт Наоко та Орлова за останній місяць. Раніше обох карали за виступи біля станцій метро “Площа Повстання” та “Невський проспект”. Окрім того, співачку оштрафували на 30 тисяч рублів за “дискредитацію армії РФ” – через виконання пісень Noize MC, Монеточки та гурту “Порнофильмы”, які влада Росії внесла до списку “іноагентів”.

Після попереднього арешту Наоко та Орлов оголосили про заручини – хлопець зробив дівчині пропозицію просто в автозаку. Попри переслідування, молода пара продовжує виступати, а їхня творчість уже стала символом протесту російської молоді проти цензури та репресій.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, як репресивна система в Росії розправилася з тими росіянами, які у перші місяці повномасштабної війни проти України виступали за припинення бойових дій.