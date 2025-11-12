Третий раз арестовали певицу Наоко – 18-летняя исполнительница не молчит, несмотря на давление российских властей

В Санкт-Петербурге третий раз арестовали 18-летнюю певицу группы StopTime Диану Логинову, более известную под псевдонимом Наоко, и ее коллегу – гитариста Александра Орлова. Ленинский районный суд назначил им по 13 суток административного ареста за организацию массового мероприятия, нарушающего общественный порядок. Речь идет о концерте, который музыканты провели 27 сентября на Сенной площади.

В России снова бросили за решетку певицу Наоко

Об этом сообщает медиаплатформа "Осторожно, новости" Ксении Собчак — по данным журналистов, суд утверждал, что выступление мешало движению пешеходов к метро. Однако сама певица и ее мать, присутствовавшая во время концерта, заявили, что выступление началось не раньше 20:30, а слушателей было не больше 25 человек. Они стояли небольшим кругом и не перекрывали проход. Мать также рассказала, что в тот вечер рядом произошла авария, из-за которой на площади появилась полиция.

Защита предоставила суду телефонную переписку Логиновой с матерью, из которой видно, что в момент, когда, по версии протокола, начался "незаконный концерт", девушка еще находилась в вузе. Адвокаты также просили допросить очевидцев и полицейских, составлявших протокол, и присоединили к делу карту местности – между станцией метро и местом выступления более 40 метров, поэтому 25 слушателей физически не могли создать массовое скопление.

Это уже третий арест Наокко и Орлова за последний месяц. Ранее обоих наказывали за выступления у станций метро "Площадь Восстания" и "Невский проспект". Кроме того, певицу оштрафовали на 30 тысяч рублей за "дискредитацию армии РФ" — из-за исполнения песен Noize MC, Монеточки и группы "Порнофильмы", которые власти России внесли в список "иноагентов".

После предварительного ареста Наоко и Орлов объявили о помолвке – парень сделал девушке предложение прямо в автозаке. Несмотря на преследования, молодая пара продолжает выступать, а их творчество стало символом протеста русской молодежи против цензуры и репрессий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал , как репрессивная система в России расправилась с теми россиянами, которые в первые месяцы полномасштабной войны против Украины выступали за прекращение боевых действий.