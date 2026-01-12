В России состоялся первый всероссийский молебен "об вразумлении" женщин, собирающихся сделать аборт , вызвавший международное удивление и критику. По сообщениям российских СМИ, в том числе "Новой газеты ", "ТАСС" и других , в богослужениях участвовали храмы в Челябинске, Новосибирске, Волгограде, Москве, Якутии, Хабаровском крае и еще минимум в 15 регионах страны.

РПЦ организовала первый всероссийский молебен за "вразумление" желающих совершить аборт

Особое внимание привлекло участие резиновых кукол, изображавших эмбрионы. Во время одной из служб в поселке Салим Ханты-Мансийского автономного округа куклы размещали перед иконами, рядом с флагами пролайф-движения "За жизнь" и специальной атрибутикой для богослужения. Российские СМИ, которые должны отражать светский характер государства, активно публиковали репортажи и даже тексты "молитов для раскаяния" тех, кто планирует прерывание беременности.

Служба приурочена ко дню памяти 14 тысяч младенцев-мучеников, "убитых Иродом в Вифлееме". В Московской епархии сообщили, что молебен станет ежегодным мероприятием, а его проведение планируется масштабировать на всю страну.

По мнению экспертов, это выглядит особенно парадоксально: в России, где многочисленные регионы, населенные людьми разных вероисповеданий и светских традиций, государственные и церковные медиа акцентируют внимание именно на православных ритуалах с использованием резиновых кукол, устраивая громкие публичные обряды, которые должны вызвать моральное осуждение абортов. Для многих наблюдателей вне РФ это напоминает театрализованную кампанию психологического давления под прикрытием религиозной практики.

Читайте также в "Комментариях", что президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация изучает ряд вариантов военного вмешательства в ситуацию в Иране в ответ на жестокое подавление протестов и массовые убийства гражданского населения.