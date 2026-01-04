Все деньги на войну, а россияне пусть сидят в бараках и землянках: в России заморозили переселение людей из аварийного жилья

Российские власти фактически поставили крест на программе расселения аварийного жилья, которая должна была спасти сотни тысяч людей от жизни в опасных домах. Все ресурсы направлены на войну против Украины, а гражданское население вынуждено ждать "после СВО", которой конца не видно. Об этом сообщают российские СМИ, в частности The Moscow Times .

Все на войну: в России заморозили переселение людей из аварийного жилья

Об остановке федеральной программы прямо заявил депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев . По его словам, масштабный государственный проект, рассчитанный на переселение почти 350 тысяч человек в течение пяти лет , сейчас полностью заморожен из-за нехватки средств в бюджете, вызванного войной.

"Федеральная программа с началом СВО по аварийному жилью – она приостановлена. Говорить, что завтра мы всех переселим, было бы неправдой. Пока мы не выдохнем после СВО и не появятся деньги, эту тему мы вообще не продавим" , — заявил депутат в видеообращении к подписчикам.

Таким образом, российские власти впервые столь откровенно признали: жилье для граждан не является приоритетом , пока идет война. Людей, живущих в бараках, полуразрушенных домах, аварийных общежитиях и даже землянках в отдаленных регионах, фактически обрекли на выживание без перспектив.

Особенно цинично это смотрится на фоне ранее озвученных обещаний. Еще до полномасштабного вторжения в Украину Министерство финансов РФ планировало направить более 160 миллиардов рублей в течение трех лет на ликвидацию аварийного жилищного фонда. Теперь эти планы де-факто отменены – средства перераспределены на военные расходы.

Российские аналитики отмечают, что остановка программы больно ударит по регионам, где проблема аварийного жилья критическая десятилетиями. Речь идет о Сибири, Дальнем Востоке, Севере и депрессивных промышленных городах, где дома разваливаются прямо на глазах, а жители годами ждут переселения.

Фактически Кремль сделал выбор: деньги — на войну, а граждане как-то переживут . И чем дольше продолжается агрессия против Украины, тем больше социальных программ в России оказываются "на паузе" без гарантий восстановления.

В то же время, как сообщали в "Комментариях" ранее, Россия заложила в бюджет 2026 166 миллиардов долларов на войну против Украины. Такие приоритеты у Кремля.