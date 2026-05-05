«Вперше у світовій історії»: Богдан назвав причиною санкцій проти нього «плівки Мінніча» та критику влади

Колишній очільник Офісу Президента Андрій Богдан прокоментував запровадження проти нього персональних санкцій з боку РНБО. За словами юриста, причиною такого кроку став не закон, а його спроби викрити корупцію у вищих ешелонах влади.

Богдан стверджує, що за розмитим формулюванням про "системну дискредитацію керівництва держави" насправді криється помста за розповсюдження компрометуючих матеріалів.

"Моє швидке розслідування обставин винесення щодо мене санкцій показало, що санкції винесені за розповсюдження серед журналістики "плівок Міндіча". Складна конструкція щодо опублікування корупційних розмов посадовців захована за юридичною фразою за системною дискредитацією вищого керівництва держави", — заявив він у своєму зверненні.

Ексголова ОП наголосив на абсурдності ситуації, за якої обмеження накладаються за антикорупційну діяльність, а не за правопорушення. Він також іронічно зауважив, що юридично його фактично визнали учасником згаданих записів, хоча на той момент він уже звільнився з держслужби.

"Вперше в історії світовій санкції, покарання нанесено не за корупцію, а за боротьбу з корупцією, за протидію корупції", — підкреслив Богдан.

У відповідь на дії влади Андрій Богдан оголосив про початок незалежного адвокатського розслідування. Він пообіцяв, що всі особи, причетні до винесення цього рішення, яке він вважає кримінальним злочином, зрештою постануть перед судом.

"Оскільки іншого шляху, крім того, як боротися з цією несправедливістю, у мене не залишилось, я починаю своє незалежне адвокатське розслідування... Санкції так санкції. Чекаю", — підсумував він.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент Володимир Зеленський запровадив персональні санкції проти п'яти осіб. В указі наголошується, що їхні дії загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України. Санкції застосовано щодо ексглави ОП, українського юриста Андрія Богдана, українського бізнесмена, соратника та партнера підсанкційного Віктора Медведчука Богдана Пукіша, російського бізнесмена, ключового менеджера підсанкційної платіжної системи А7А5, яка використовується для обходу санкцій, Алана Кірюхіна. Позднякова та Михайла Маміашвілі.