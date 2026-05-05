«Вперше у світовій історії»: Богдан назвав причиною санкцій проти нього «плівки Мінніча» та критику влади

Недилько Ксения
Колишній очільник Офісу Президента Андрій Богдан прокоментував запровадження проти нього персональних санкцій з боку РНБО. За словами юриста, причиною такого кроку став не закон, а його спроби викрити корупцію у вищих ешелонах влади.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Богдан стверджує, що за розмитим формулюванням про "системну дискредитацію керівництва держави" насправді криється помста за розповсюдження компрометуючих матеріалів.
Ексголова ОП наголосив на абсурдності ситуації, за якої обмеження накладаються за антикорупційну діяльність, а не за правопорушення. Він також іронічно зауважив, що юридично його фактично визнали учасником згаданих записів, хоча на той момент він уже звільнився з держслужби.
У відповідь на дії влади Андрій Богдан оголосив про початок незалежного адвокатського розслідування. Він пообіцяв, що всі особи, причетні до винесення цього рішення, яке він вважає кримінальним злочином, зрештою постануть перед судом.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент Володимир Зеленський запровадив персональні санкції проти п'яти осіб. В указі наголошується, що їхні дії загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України. Санкції застосовано щодо ексглави ОП, українського юриста Андрія Богдана, українського бізнесмена, соратника та партнера підсанкційного Віктора Медведчука Богдана Пукіша, російського бізнесмена, ключового менеджера підсанкційної платіжної системи А7А5, яка використовується для обходу санкцій, Алана Кірюхіна. Позднякова та Михайла Маміашвілі.