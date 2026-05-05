«Впервые в мировой истории»: Богдан назвал причиной санкций против него «пленки Миннича» и критику власти

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан прокомментировал введение против него персональных санкций со стороны СНБО. По словам юриста, причиной такого шага стал не закон, а его попытки разоблачить коррупцию в высших эшелонах власти.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Богдан утверждает, что за размытой формулировкой о "системной дискредитации руководства государства" действительно кроется месть за распространение компрометирующих материалов.
Экс-глава ОП отметил абсурдность ситуации, при которой ограничения налагаются за антикоррупционную деятельность, а не за правонарушения. Он также иронически заметил, что юридически его фактически признали участником упомянутых записей, хотя на тот момент он уже уволился из госслужбы.
В ответ на действия властей Андрей Богдан объявил о начале независимого адвокатского расследования. Он пообещал, что все лица, причастные к вынесению этого решения, которое он считает уголовным преступлением, в конце концов предстанут перед судом.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Владимир Зеленский ввел персональные санкции против пяти человек. В указе отмечается, что их действия угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины. Санкции применены в отношении эксглавы ОП, украинского юриста Андрея Богдана, украинского бизнесмена, соратника и партнера подсанкционного Виктора Медведчука Богдана Пукиша, российского бизнесмена, ключевого менеджера подсанкционной платежной системы А7А5, используемой для обхода санкций, Алана Кирюхина. Позднякова и Михаила Мамиашвили.