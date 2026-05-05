«Впервые в мировой истории»: Богдан назвал причиной санкций против него «пленки Миннича» и критику власти

Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан прокомментировал введение против него персональных санкций со стороны СНБО. По словам юриста, причиной такого шага стал не закон, а его попытки разоблачить коррупцию в высших эшелонах власти.

Богдан утверждает, что за размытой формулировкой о "системной дискредитации руководства государства" действительно кроется месть за распространение компрометирующих материалов.

"Мое быстрое расследование обстоятельств вынесения по мне санкций показало, что санкции вынесены за распространение среди журналистики "пленок Миндича". Сложная конструкция по опубликованию коррупционных разговоров чиновников спрятана за юридической фразой по системной дискредитации высшего руководства государства", — заявил он в своем обращении.

Экс-глава ОП отметил абсурдность ситуации, при которой ограничения налагаются за антикоррупционную деятельность, а не за правонарушения. Он также иронически заметил, что юридически его фактически признали участником упомянутых записей, хотя на тот момент он уже уволился из госслужбы.

"Впервые в истории мировой санкции наказание нанесено не за коррупцию, а за борьбу с коррупцией, за противодействие коррупции", — подчеркнул Богдан.

В ответ на действия властей Андрей Богдан объявил о начале независимого адвокатского расследования. Он пообещал, что все лица, причастные к вынесению этого решения, которое он считает уголовным преступлением, в конце концов предстанут перед судом.

"Поскольку другого пути, кроме того, как бороться с этой несправедливостью, у меня не осталось, я начинаю свое независимое адвокатское расследование... Санкции да санкции. Жду", — подытожил он.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Владимир Зеленский ввел персональные санкции против пяти человек. В указе отмечается, что их действия угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины. Санкции применены в отношении эксглавы ОП, украинского юриста Андрея Богдана, украинского бизнесмена, соратника и партнера подсанкционного Виктора Медведчука Богдана Пукиша, российского бизнесмена, ключевого менеджера подсанкционной платежной системы А7А5, используемой для обхода санкций, Алана Кирюхина. Позднякова и Михаила Мамиашвили.