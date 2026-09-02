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От ТЦК до Зеленского: в Раде ошарашили, кто действительно стоит за "бусификацией"

Народный депутат Гончаренко убежден, что Зеленский знает о проблемах ТЦК, но не меняет подходов к мобилизации

2 сентября 2026, 19:27
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Кречмаровская Наталия

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что президент Владимир Зеленский — единственная политическая фигура в вертикали, которая может изменить подходы к мобилизации. По его словам, глава государства знает о проблеме так называемой "бусификации", однако ситуация на улицах не меняется.

От ТЦК до Зеленского: в Раде ошарашили, кто действительно стоит за "бусификацией"

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Гончаренко объяснил, как, по его мнению, выстроена вертикаль управления ТЦК.

"Система ТЦК имеет четкую вертикаль, которая выглядит так: после руководителей ТЦК (районного, областного) далее командование Сухопутных войск, то есть командующий Сухопутными войсками Украины, далее Главнокомандующий Вооруженными силами Украины и далее Верховный Главнокомандующий Украины. Вот прямая конкретная вертикаль", — рассказал нардеп.

В то же время он резко раскритиковал то, как представители ТЦК работают на улицах. По мнению Гончаренко, военные выполняют функции, не относящиеся к их полномочиям.

"Они вообще не имеют права по закону никого задерживать. Вот все, что происходит на украинских улицах — это прямое нарушение закона", — убежден политик.

По словам нардепа, в случае нарушения правил военного учета, именно полицейский должен проверять документы и осуществлять административное задержание.

"Дальше, если проверка документов показывает, что перед ним человек есть, который является нарушителем правил военного учета, полицейский и только полицейский может этого человека задержать административно и куда-то доставить", — объяснил Гончаренко.

Однако наиболее остро он высказался об ответственности президента за политику мобилизации. По его мнению, именно Зеленский может изменить правила и подходы.

"Единственный человек в этой вертикали — это президент Украины, который может и должен это сделать. И я не знаю, что еще должно произойти", — сказал депутат.

Гончаренко также заявил, что глава государства не может не знать о происходящем во время мобилизационных мероприятий.

"Делать вид, что он не знает о бусификации, о том, что происходит. Это ложь. Он все прекрасно знает. И огласка уже есть, и предложения есть, и все есть, но он все это игнорирует, ничего не меняется", — заявил нардеп.

Он напомнил, что ранее уже звучало поручение изменить ситуацию, однако, по его оценке, желаемого результата они не дали. Нардеп связывает возможные изменения в системе мобилизации, прежде всего, с политическим решением на самом высоком уровне. В то же время он выразил сдержанный оптимизм по поводу возможных изменений после назначения нового министра обороны.

Напомним: портал "Комментарии" писал об изменениях, которые могут произойти в мобилизации уже осенью.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dtJPSWMRNzU
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