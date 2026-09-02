От ТЦК до Зеленского: в Раде ошарашили, кто действительно стоит за "бусификацией"

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Кречмаровская Наталия
Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что президент Владимир Зеленский — единственная политическая фигура в вертикали, которая может изменить подходы к мобилизации. По его словам, глава государства знает о проблеме так называемой "бусификации", однако ситуация на улицах не меняется.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Гончаренко объяснил, как, по его мнению, выстроена вертикаль управления ТЦК.
В то же время он резко раскритиковал то, как представители ТЦК работают на улицах. По мнению Гончаренко, военные выполняют функции, не относящиеся к их полномочиям.
По словам нардепа, в случае нарушения правил военного учета, именно полицейский должен проверять документы и осуществлять административное задержание.
Однако наиболее остро он высказался об ответственности президента за политику мобилизации. По его мнению, именно Зеленский может изменить правила и подходы.
Гончаренко также заявил, что глава государства не может не знать о происходящем во время мобилизационных мероприятий.
Он напомнил, что ранее уже звучало поручение изменить ситуацию, однако, по его оценке, желаемого результата они не дали. Нардеп связывает возможные изменения в системе мобилизации, прежде всего, с политическим решением на самом высоком уровне. В то же время он выразил сдержанный оптимизм по поводу возможных изменений после назначения нового министра обороны.
Напомним: портал "Комментарии" писал об изменениях, которые могут произойти в мобилизации уже осенью.