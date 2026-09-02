От ТЦК до Зеленского: в Раде ошарашили, кто действительно стоит за "бусификацией"

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что президент Владимир Зеленский — единственная политическая фигура в вертикали, которая может изменить подходы к мобилизации. По его словам, глава государства знает о проблеме так называемой "бусификации", однако ситуация на улицах не меняется.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Гончаренко объяснил, как, по его мнению, выстроена вертикаль управления ТЦК.

"Система ТЦК имеет четкую вертикаль, которая выглядит так: после руководителей ТЦК (районного, областного) далее командование Сухопутных войск, то есть командующий Сухопутными войсками Украины, далее Главнокомандующий Вооруженными силами Украины и далее Верховный Главнокомандующий Украины. Вот прямая конкретная вертикаль", — рассказал нардеп.

В то же время он резко раскритиковал то, как представители ТЦК работают на улицах. По мнению Гончаренко, военные выполняют функции, не относящиеся к их полномочиям.

"Они вообще не имеют права по закону никого задерживать. Вот все, что происходит на украинских улицах — это прямое нарушение закона", — убежден политик.

По словам нардепа, в случае нарушения правил военного учета, именно полицейский должен проверять документы и осуществлять административное задержание.

"Дальше, если проверка документов показывает, что перед ним человек есть, который является нарушителем правил военного учета, полицейский и только полицейский может этого человека задержать административно и куда-то доставить", — объяснил Гончаренко.

Однако наиболее остро он высказался об ответственности президента за политику мобилизации. По его мнению, именно Зеленский может изменить правила и подходы.

"Единственный человек в этой вертикали — это президент Украины, который может и должен это сделать. И я не знаю, что еще должно произойти", — сказал депутат.

Гончаренко также заявил, что глава государства не может не знать о происходящем во время мобилизационных мероприятий.

"Делать вид, что он не знает о бусификации, о том, что происходит. Это ложь. Он все прекрасно знает. И огласка уже есть, и предложения есть, и все есть, но он все это игнорирует, ничего не меняется", — заявил нардеп.

Он напомнил, что ранее уже звучало поручение изменить ситуацию, однако, по его оценке, желаемого результата они не дали. Нардеп связывает возможные изменения в системе мобилизации, прежде всего, с политическим решением на самом высоком уровне. В то же время он выразил сдержанный оптимизм по поводу возможных изменений после назначения нового министра обороны.

Напомним: портал "Комментарии" писал об изменениях, которые могут произойти в мобилизации уже осенью.