У Росії гучно провалився ще один "імпортозамісний" проєкт. За десять років і майже 1 мільярд рублів із держбюджету країна так і не отримала обіцяний аналог "Віагри". Замість прориву — скандал, перевірки та звернення до Путіна й Генпрокуратури. Про це повідомляють російські "незалежні" ЗМІ, в тому числі "ТАСС" і "Дождь".

Як у Росії 10 років «піднімали потенцію» за бюджетні кошти — і не підняли нічого

Проєкт стартував ще у 2016 році під егідою Федерального медико-біологічного агентства РФ. Амбітна ідея полягала у створенні "унікального" препарату на основі мускусу кабарги — так званого саблезубого оленя. Російські чиновники обіцяли ліки не лише від еректильної дисфункції, а й для лікування наслідків інсультів і травм мозку.

На практиці все пішло не за планом. Як з’ясувала Рахункова палата РФ, оленячий розплідник на Алтаї запустили із запізненням на чотири роки, а лабораторію в Підмосков’ї не добудували взагалі. Ба більше — дослідну партію препарату виготовили не з власної сировини, а з купленої на стороні.

Економіка проєкту виглядає ще абсурдніше: собівартість одного грама мускусу сягнула 145 тисяч рублів, що у 30 разів перевищує ринкову ціну. За таких умов серійне виробництво визнали нерентабельним.

Експерти також поставили під сумнів медичну цінність препарату "Мускулив". Імунологи зазначають: за своїми властивостями він більше схожий на біологічно активну добавку, а його ефект може пояснюватися банальним самонавіюванням.

Попри провал і мільярдні витрати, права на препарат планують передати приватній фармкомпанії, пов’язаній з колишнім депутатом Держдуми. Тим часом росіяни активно купують перевірені синтетичні засоби для потенції — ринок таких препаратів уже перевищив 9 мільярдів рублів, і 96% продажів припадає не на "патріотичні розробки", а на стандартні формули.

Черговий приклад того, як у Росії гроші є, результату немає, а замість прориву — лише гучні звіти й нові кримінальні питання.

