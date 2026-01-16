В России громко провалился еще один "импортозамещающий" проект. За десять лет и около 1 миллиарда рублей из госбюджета страна так и не получила обещанный аналог "Виагры". Вместо прорыва — скандал, проверки и обращения к Путину и Генпрокуратуре. Об этом сообщают российские "независимые" СМИ, в том числе "ТАСС" и "Дождь".

Как в России 10 лет поднимали потенцию за бюджетные средства — и не подняли ничего

Проект стартовал еще в 2016 году под эгидой Федерального медико-биологического агентства РФ. Амбициозная идея заключалась в создании "уникального" препарата на основе мускуса кабарги — так называемого саблезубого оленя. Российские чиновники обещали лекарство не только от эректильной дисфункции, но и для лечения последствий инсультов и травм мозга.

На практике все пошло не по плану. Как выяснила Счетная палата РФ, оленьий питомник на Алтае был запущен с опозданием на четыре года , а лабораторию в Подмосковье не достроили вообще. Более того, опытную партию препарата изготовили не из собственного сырья , а из купленного на стороне.

Экономика проекта выглядит еще абсурднее: себестоимость одного грамма мускуса достигла 145 тысяч рублей , что в 30 раз превышает рыночную цену . В таких условиях серийное производство сочли нерентабельным.

Эксперты также подвергли сомнению медицинскую ценность препарата "Мускулив". Иммунологи отмечают: по своим свойствам он больше похож на биологически активную добавку , а его эффект может объясняться банальным самовнушением.

Несмотря на провал и миллиардные расходы, права на препарат планируют передать частной фармкомпании , связанной с бывшим депутатом Госдумы. Между тем, россияне активно покупают проверенные синтетические средства для потенции – рынок таких препаратов уже превысил 9 миллиардов рублей , и 96% продаж приходится не на "патриотические разработки", а на стандартные формулы.

Очередной пример того, как у России есть деньги, результата нет , а вместо прорыва — лишь громкие отчеты и новые уголовные вопросы.

