logo_ukra

BTC/USD

70729

ETH/USD

2161.88

USD/UAH

43.87

EUR/UAH

50.85

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Ви будете здивовані: Железняк назвав блогерів, пов'язаних із Єрмаком
commentss НОВИНИ Всі новини

Ви будете здивовані: Железняк назвав блогерів, пов’язаних із Єрмаком

Нардеп Ярослав Железняк заявив, що низка відомих блогерів раніше координувалась із Андрієм Єрмаком і досі намагається створювати ілюзію впливу

25 березня 2026, 19:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Народний депутат Ярослав Железняк прокоментував діяльність так званих "зе-блогерів" і прямо назвав прізвища тих, кого має на увазі.

Железняк про блогерів

У своєму дописі він згадав блогерів Петрова, Іванова та Володимира Золкіна, назвавши їх "говорящими головами", які, за його словами, раніше координувалися з колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Железняк зазначив, що зараз ці блогери формально не пов’язані з Офісом президента. Він також додав, що це підтверджують і окремі представники влади, зокрема Ірина Верещук.

Водночас нардеп стверджує, що попри відсутність прямого зв’язку, ці медійні особи продовжують створювати враження причетності до влади та співпраці з нею.

За його словами, вони активно формують інформаційний порядок денний, зокрема критикують окремих політиків і військових, а також коментують дії влади, подаючи це як нібито узгоджену позицію.

Окремо Железняк висловив думку, що діяльність цих блогерів може отримувати негласну підтримку, однак підкреслив, що це його особиста оцінка ситуації.

Заяви нардепа вже викликали дискусію в інформаційному просторі, однак офіційних підтверджень або реакції з боку згаданих блогерів наразі немає.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що депутати Луцької міської ради підтримали рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Ігоря Поліщука. Відповідне голосування відбулося під час 90-ї сесії міськради.
За відставку проголосували 38 депутатів. Сам Поліщук під час засідання заявив, що його рішення не пов’язане з діяльністю правоохоронних органів або перевірками. Він зазначив, що не вважає за потрібне детально пояснювати обставини, які спонукали його написати заяву про складання повноважень.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/yzheleznyak/16959
Теги:

Новини

Всі новини