Ви будете здивовані: Железняк назвав блогерів, пов’язаних із Єрмаком

Народний депутат Ярослав Железняк прокоментував діяльність так званих "зе-блогерів" і прямо назвав прізвища тих, кого має на увазі.

У своєму дописі він згадав блогерів Петрова, Іванова та Володимира Золкіна, назвавши їх "говорящими головами", які, за його словами, раніше координувалися з колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Железняк зазначив, що зараз ці блогери формально не пов’язані з Офісом президента. Він також додав, що це підтверджують і окремі представники влади, зокрема Ірина Верещук.

Водночас нардеп стверджує, що попри відсутність прямого зв’язку, ці медійні особи продовжують створювати враження причетності до влади та співпраці з нею.

За його словами, вони активно формують інформаційний порядок денний, зокрема критикують окремих політиків і військових, а також коментують дії влади, подаючи це як нібито узгоджену позицію.

Окремо Железняк висловив думку, що діяльність цих блогерів може отримувати негласну підтримку, однак підкреслив, що це його особиста оцінка ситуації.

Заяви нардепа вже викликали дискусію в інформаційному просторі, однак офіційних підтверджень або реакції з боку згаданих блогерів наразі немає.

