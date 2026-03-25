70729

2161.88

43.87

50.85

Вы будете удивлены: Железняк назвал блоггеров, связанных с Ермаком
Вы будете удивлены: Железняк назвал блоггеров, связанных с Ермаком

Нардеп Ярослав Железняк заявил, что ряд известных блоггеров ранее координировались с Андреем Ермаком и до сих пор пытаются создавать иллюзию влияния

25 марта 2026, 19:05
Ткачова Марія

Народный депутат Ярослав Железняк прокомментировал деятельность так называемых "зе-блоггеров" и прямо назвал фамилии тех, кого подразумевает.

Железняк про блоггеров

В своем сообщении он упомянул блогеров Петрова, Иванова и Владимира Золкина, назвав их "говорящими головами", которые, по его словам, ранее координировались с бывшим руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Железняк отметил, что сейчас эти блоггеры формально не связаны с Офисом президента. Он также добавил, что это подтверждают и отдельные представители власти, в частности, Ирина Верещук.

В то же время нардеп утверждает, что, несмотря на отсутствие прямой связи, эти медийные лица продолжают создавать впечатление причастности к власти и сотрудничеству с ней.

По его словам, они активно формируют информационную повестку дня, в частности критикуют отдельных политиков и военных, а также комментируют действия властей, подавая это как якобы согласованную позицию.

Отдельно Железняк выразил мнение, что деятельность этих блоггеров может получать негласную поддержку, однако подчеркнул, что это его личная оценка ситуации.

Заявления нардепа уже вызвали дискуссию в информационном пространстве, однако официальных подтверждений или реакции упомянутых блоггеров пока нет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что депутаты Луцкого городского совета поддержали решение о досрочном прекращении полномочий городского головы Игоря Полищука. Соответствующее голосование прошло во время 90-й сессии горсовета.
За отставку проголосовали 38 депутатов. Сам Полищук на заседании заявил, что его решение не связано с деятельностью правоохранительных органов или проверками. Он отметил, что не считает нужным детально объяснять обстоятельства, побудившие его написать заявление о сложении полномочий.



Источник: https://t.me/yzheleznyak/16959
