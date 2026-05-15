В Україні вже не до жартів: хто насправді міг впливати на Єрмака та його рішення

Розслідування справи екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака спантеличило — виявилося, що він перед призначенням посадовців радився із ворожкою.

Народний депутат Ярослав Железняк зауважив, що завжди всі ці маги, астрологи, чаклуни та інші люди дуже специфічних вподобань були легкою ціллю для вербувань спецслужбами. Особливо радянськими, які передали зараз досвід ФСБ.

І що, за його словами виходить — з одного боку людина (Єрмак), яка:

впливає на кадрові рішення, в тому числі у військовій сфері;

веде перемовини по Мінську, війні, мирні переговори та інше;

очевидно (враховуючи принаймні кількість браслетів на руках) має таку вразливість вірити до цього.

“І все що треба, це знайти його “магів” і всунути їм лише правильні тези та настанови…”, — зауважив політик.

За його словами, і тут знаходять в тому самому telegram Вероніку, яка:

має батька на окупованій території, громадянин РФ та підтримує там російську окупаційну владу;

сама Вероніка (судячи з посту про Парубія) явно не дуже гарно до, як мінімум, історії Майдану налаштована.

“Як ви думаєте через скільки секунд після задачі скласти психологічний портрет Єрмака хтось у ФСБ поставив задачу спробувати завербувати його ворожок? Кого призначати? Кого звільняти? Або гірше….чи треба, чи ні готуватися до повномасштабного вторгнення? Думаю там цілі перегони спецслужб були за нею”, — припустив народний депутат.

Політик, зазначив, що навіть якщо просто уявити цю ситуацію — стає лячно, однак це довгий час була українська реальність. Нардеп зауважив, що Єрмак у вільний час міг, та й досі може вірити у різні речі, однак проблема в тому, що на основі цього він приймав державні рішення.

За його словами, потрібно перевірити, чи не намагалися з Веронікою контактувати ворожі спецслужби.

“Раз вже, як ми дізналися, саме вона призначала купу людей (які йдуть за підписом чи поданням Президента)... І чисто порада, я б хотів побачити відповідь на питання: які саме поради вона давала до початку вторгнення десь у січні-лютому 22-го. І кадрові, і геополітичні. Тому що, нагадаю тоді саме Єрмак переконував Президента, що вторгнення не буде... і судячи з того, що ще 16 лютого 2022-го займався власним будиночком у Козині, то і сам вірив”, — підсумував народний депутат.

