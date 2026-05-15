В Украине уже не до шуток: кто на самом деле мог влиять на Ермака и на его решения

Расследование дела экс-руководителя Офиса президента Андрея Ермака озадачило — оказалось, что он перед назначением чиновников совещался с гадалкой.

Андрей Ермак. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что все эти маги, астрологи, колдуны и другие люди очень специфических предпочтений были легкой целью для вербовок спецслужбами. Особенно советскими, передавшими сейчас опыт ФСБ.

И что, по его словам получается – с одной стороны человек (Ермак), который:

влияет на кадровые решения, в том числе в военной сфере;

ведет переговоры по Минску, войне, мирным переговорам и прочее;

очевидно (учитывая хотя бы количество браслетов на руках) имеет такую уязвимость верить в это.

"И все, что нужно, это найти его "магов" и всунуть им только правильные тезисы и наставления…", — отметил политик.

По его словам, и здесь находят в том же telegram Веронику, которая:

имеет отца на оккупированной территории, гражданин РФ и поддерживает там российские оккупационные власти;

сама Вероника (судя по посту о Парубие) явно не очень хорошо к, как минимум, истории Майдана настроена.

"Как вы думаете через сколько секунд после задачи составить психологический портрет Ермака кто-то в ФСБ поставил задачу попытаться завербовать его гадалок? Кого назначать? Кого увольнять? Или хуже…. надо ли или нет готовиться к полномасштабному вторжению? Думаю там целые гонки спецслужб были за ней”, — предположил народный депутат.

Политик отметил, что даже если просто представить эту ситуацию — становится страшно, однако это долгое время была украинская реальность. Нардеп отметил, что Ермак в свободное время мог, до сих пор может верить в разные вещи, однако проблема в том, что на основе этого он принимал государственные решения.

По его словам, нужно проверить, не пытались ли с Вероникой контактировать вражеские спецслужбы.

"Раз уж, как мы узнали, именно она назначала кучу людей (идущих за подписью или представлением Президента)... И чисто совет, я бы хотел увидеть ответ на вопрос: какие именно советы она давала до начала вторжения где-то в январе-феврале 22-го. И кадровые, и геополитические. Потому что, напомню, тогда именно Ермак убеждал Президента, что вторжения не будет... и судя по тому, что еще 16 февраля 2022-го занимался собственным домом в Козине, то и сам верил”, — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что грозит Зеленскому из-за расследования дела Ермака.



