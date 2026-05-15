В Украине уже не до шуток: кто на самом деле мог влиять на Ермака и на его решения

Кречмаровская Наталия
Расследование дела экс-руководителя Офиса президента Андрея Ермака озадачило — оказалось, что он перед назначением чиновников совещался с гадалкой.
Андрей Ермак.
Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что все эти маги, астрологи, колдуны и другие люди очень специфических предпочтений были легкой целью для вербовок спецслужбами. Особенно советскими, передавшими сейчас опыт ФСБ.
И что, по его словам получается – с одной стороны человек (Ермак), который:
влияет на кадровые решения, в том числе в военной сфере;
ведет переговоры по Минску, войне, мирным переговорам и прочее;
очевидно (учитывая хотя бы количество браслетов на руках) имеет такую уязвимость верить в это.
По его словам, и здесь находят в том же telegram Веронику, которая:
имеет отца на оккупированной территории, гражданин РФ и поддерживает там российские оккупационные власти;
сама Вероника (судя по посту о Парубие) явно не очень хорошо к, как минимум, истории Майдана настроена.
Политик отметил, что даже если просто представить эту ситуацию — становится страшно, однако это долгое время была украинская реальность. Нардеп отметил, что Ермак в свободное время мог, до сих пор может верить в разные вещи, однако проблема в том, что на основе этого он принимал государственные решения.
По его словам, нужно проверить, не пытались ли с Вероникой контактировать вражеские спецслужбы.
