Народная депутат Марьяна Безугла заявила, что за противовоздушную оборону Одесщины отвечает Дмитрий Карпенко — брат командующего Сил логистики Вооруженных сил Украины Владимир Карпенко .

Безуглая про Карпенко и Сырского

По словам Безуглой, Владимир Карпенко является одним из ближайших к Александру Сырским генералам и, как утверждает депутат, годами удерживает устаревшую и неэффективную систему логистики в армии. Она назвала эту систему "бессодержательной" и не отвечающей реалиям полномасштабной войны.

Безуглая подчеркнула, что именно через эту систему военнослужащие вынуждены за собственные средства покупать вещи первой необходимости, докупать еду и даже производить боеприпасы для дронов в подвальных мастерских.

Отдельно депутат остановилась на роли Дмитрия Карпенко, который, по ее словам, занимает должность командующего воздушным командованием "Юг" Воздушных сил ВСУ. Безугла утверждает, что именно он блокировал большинство попыток внедрить системное применение дронов-перехватчиков вокруг Одессы, а также тормозил процессы систематизации противовоздушной обороны региона.

"И блокирует, потому что иначе не умеет", — заявила депутат.

По ее словам, Дмитрия Карпенко прикрывают как его брат Владимир Карпенко, так и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. При этом, по утверждению Безугла, молчат и правоохранительные органы, и Верховная Рада Украины.

"Верховная Рада Украины тоже молчит о генералах", — подчеркнула она.

Народная депутат также заявила, что часть этой информации, вероятно, дошла до Владимира Зеленского , однако никаких кадровых решений относительно братьев Карпенко или Сырского, по ее словам, до сих пор не принято.

"Вы снова не хотите увольнять Карпенко и Сырского? Снова пострадают "стрелочники"?" — обратилась Безугла к президенту.

В завершении сообщения она иронически добавила: "Угадайте, кто из этих двух какой Карпенко".

