У Санкт-Петербурзі радикали спробували напасти на посла Польщі – Варшава вимагає від Москви реакції

У Санкт-Петербурзі стався інцидент, який уже викликав занепокоєння у Варшави. Посол Польщі в Росії Кшиштоф Краєвський потрапив у сутичку з групою радикально налаштованих активістів. Про це повідомляють польські ЗМІ.

Радикали у Санкт-Петербурзі кинулися на посла Польщі – дипломат ледве уникнув удару

Подія сталася у неділю, 16 листопада, коли дипломат прибув до міста на зустріч із польською громадою з нагоди Дня незалежності Польщі. За даними Gazeta Wyborcza, коли Краєвський разом із консулом прямував на богослужіння у базиліці святої Катерини Олександрійської, шлях їм перегородила група російських громадян.

Активісти тримали плакати з антипольськими та антиукраїнськими гаслами, вигукували звинувачення на адресу Варшави за підтримку України та швидко перейшли від словесної агресії до спроби завдати удару. Представник польського МЗС Мацей Вевіор підтвердив, що один із учасників натовпу намагався вдарити дипломата.

Охорона миттєво втрутилася та запобігла подальшому загостренню. Посол не постраждав, а порушників відтіснили.

Польська сторона вже направила Москві ноту з вимогою гарантувати безпеку дипломатичним представникам і провести перевірку обставин інциденту.

