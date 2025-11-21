logo

В Санкт-Петербурге радикалы попытались напасть на посла Польши – Варшава требует от Москвы реакции

Посол Кшиштоф Краевский столкнулся с агрессией местных активистов во время визита в польское общество.

21 ноября 2025, 11:20
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Санкт-Петербурге произошел инцидент, который уже вызвал беспокойство у Варшавы. Посол Польши в России Кшиштоф Краевский попал в стычку с группой радикально настроенных активистов. Об этом сообщают польские СМИ.

В Санкт-Петербурге радикалы попытались напасть на посла Польши – Варшава требует от Москвы реакции

Радикалы в Санкт-Петербурге бросились на посла Польши – дипломат едва избежал удара

Событие произошло в воскресенье, 16 ноября, когда дипломат прибыл в город на встречу с польским сообществом по случаю Дня независимости Польши. По данным Gazeta Wyborcza, когда Краевский вместе с консулом направлялся на богослужение в базилике святой Екатерины Александрийской, путь им преградила группа русских граждан.

Активисты держали плакаты с антипольскими и антиукраинскими лозунгами, выкрикивали обвинения в адрес Варшавы за поддержку Украины и быстро перешли от словесной агрессии к попытке нанести удар. Представитель польского МИДа Мацей Вевиор подтвердил, что один из участников толпы пытался ударить дипломата.

Охрана мгновенно вмешалась и предотвратила дальнейшее обострение. Посол не пострадал, а нарушителей оттеснили.

Польская сторона уже направила Москве ноту с требованием обеспечить безопасность дипломатическим представителям и провести проверку обстоятельств инцидента.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что польские власти заявили о развертывании 10 тысяч военных в рамках операции "Горизонт", являющейся крупнейшим внутренним военным привлечением за последние годы. Информацию подтвердил Министр обороны Владислав Косиняк-Камиш.

К тому же, "Комментарии" сообщали , что Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Одной из ключевых тем стало обсуждение недавних актов диверсий на польской железной дороге.




