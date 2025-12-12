У Росії заочно винесли вироки суддям Міжнародного кримінального суду — за ордер на арешт Путіна

У Росії триває театр абсурду. Цього разу московський суд "покарав" Міжнародний кримінальний суд — той самий, що навесні 2023 року видав ордер на арешт Володимира Путіна за викрадення українських дітей з окупованих територій.

Москва "засудила" Гаагу: суддю, який видав ордер на Путіна, оголосили у розшук і дали 15 років

Як повідомляють росЗМІ, Московський міський суд заочно засудив прокурора МКС Каріма Хана до 15 років ув’язнення, з яких перші 9 років — тюрма, решта — колонія суворого режиму. Щоправда, винести вирок представнику Гааги російський суд зміг хіба що на папері.

У списку засуджених — також вісім суддів Гаазького трибуналу, зокрема Томоко Акане, Росаріо Сальваторе Айталу, Серхіо Угальде Годінеса, Хайкеля Бен Мафуда та голову МКС Пьотра Юзефа Хофманського.

Обвинувачення — "незаконне переслідування громадян Росії".

Хто саме ці "громадяни" — Генпрокуратура РФ не уточнює. Але очевидно, що йдеться про самого Путіна та, ймовірно, омбудсменку Марію Львову-Бєлову, які стали фігурантами ордерів на арешт у справі депортації українських дітей.

Після винесення вироків всіх суддів і прокурора було оголошено в міжнародний розшук… щоправда, не Інтерполом, а, знову ж таки, лише за версією російського СК. Це викликає логічне запитання: а хто саме має заарештувати суддів, які розслідують воєнні злочини Кремля?

Рішення московського суду — реакція на справжню загрозу для російської верхівки. Адже ордер МКС на Путіна діє. І попри крики з Кремля, понад 120 країн світу — члени Римського статуту — зобов’язані заарештувати російського диктатора, щойно він ступить на їхню територію.

Іронія в тому, що в той час, як в Україні документують реальні злочини — геноцид, викрадення дітей, ракетні удари по цивільних — у Москві зображають "покарання" для суддів, які ці злочини розслідують.

