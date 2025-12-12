В России заочно вынесли приговоры судьям Международного уголовного суда за ордер на арест Путина

В России идет театр абсурда. На этот раз московский суд "наказал" Международный уголовный суд — тот, что весной 2023 года выдал ордер на арест Владимира Путина за похищение украинских детей с оккупированных территорий.

Москва "осудила" Гаагу: судью, выдавшему ордер на Путина, объявили в розыск и дали 15 лет

Как сообщают росСМИ, Московский городской суд заочно приговорил прокурора МКС Карима Хана к 15 годам заключения , из которых первые 9 лет – тюрьма, остальные – колония строгого режима. Правда, вынести приговор представителю Гааги российский суд смог разве что на бумаге.

В списке осужденных также восемь судей Гаагского трибунала , в том числе Томоко Акане, Росарио Сальваторе Айталу, Серхио Угальде Годинеса, Хайкеля Бен Мафуда и главу МКС Петра Юзефа Хофманского.

Обвинение – "незаконное преследование граждан России".

Кто именно эти "граждане" – Генпрокуратура РФ не уточняет. Но очевидно, что речь идет о самом Путине и, вероятно, омбудсменке Марии Львове-Беловой, ставших фигурантами ордеров на арест по депортации украинских детей.

После вынесения приговоров все судьи и прокурор были объявлены в международный розыск … правда, не Интерполом, а, опять же, только по версии российского СК. Это вызывает логичный вопрос: а кто именно должен арестовать судей, расследующих военные преступления Кремля?

Решение московского суда – реакция на настоящую угрозу для российской верхушки. Ведь ордер МКС на Путина действует. И, несмотря на крики из Кремля, более 120 стран мира — члены Римского устава — обязаны арестовать российского диктатора, как только он ступит на их территорию.

Ирония в том, что в то время как в Украине документируют реальные преступления — геноцид, похищение детей, ракетные удары по гражданским — в Москве изображают наказание для судей, которые эти преступления расследуют.

