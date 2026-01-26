У Росії відкрили шлях до масової конфіскації біткоїнів та криптовалют

У Російській Федерації ухвалено черговий крок для повного контролю держави над цифровими активами громадян. Комітет Держдуми з державного будівництва та законодавства рекомендував до прийняття законопроєкт, який формально дозволяє вилучати криптовалюту у громадян у межах кримінальних справ.

Держдума схвалила закон, який дозволяє вилучати цифрові активи у громадян у межах кримінальних справ

За даними пресслужби партії "Єдина Росія", документ покликаний "закрити правову прогалину", яка раніше перешкоджала конфіскації цифрових валют, та зменшити ризик легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Проєкт закону вносить зміни до статті 104.1 Кримінального кодексу РФ та Кримінально-процесуального кодексу. Тепер криптовалюта офіційно визнається майном у кримінальному та кримінально-процесуальному праві, що відкриває нові можливості для державних органів.

Слідчі отримують право:

вилучати цифрові активи у вигляді фізичних носіїв, включаючи "холодні гаманці" та сервери;

примусово переводити криптовалюту на контрольовані державою рахунки;

накладати арешт на активи для подальшої конфіскації за рішенням суду.

Експерти зазначають, що ухвалення цього закону означає можливість масового вилучення цифрових валют, незалежно від способу їх зберігання. Правозахисники та представники криптоспільноти побоюються, що нові норми можуть бути використані не лише проти злочинців, а й проти бізнесу, активістів та опозиційно налаштованих громадян.

За словами юристів, документ фактично дозволяє державі контролювати криптовалюту, яка раніше перебувала поза межами банківської системи, що викликає занепокоєння у фінансових аналітиків. Вони підкреслюють: закон створює прецедент, коли держава може не лише блокувати, а й конфіскувати цифрові активи навіть без прямого кримінального вироку на користь конкретного фізичного чи юридичного суб’єкта.

Фахівці з криптоекономіки також наголошують, що нові правила можуть призвести до відтоку інвестицій з РФ та зниження довіри до цифрових валют на внутрішньому ринку. Водночас прихильники закону стверджують, що це дозволить боротися з легалізацією злочинних доходів та забезпечить додатковий контроль за фінансовою безпекою держави.

Таким чином, ухвалення цього законопроєкту фактично ставить криптовалюту під повний державний нагляд, змінюючи правила гри для власників цифрових активів у Росії.

