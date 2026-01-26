logo

В России открыли путь к массовой конфискации биткоинов и криптовалют
commentss НОВОСТИ Все новости

В России открыли путь к массовой конфискации биткоинов и криптовалют

Новый закон легализует государственную блокировку и перевод криптовалюты на контролируемые счета — эксперты бьют тревогу.

26 января 2026, 22:07
Автор:
Проніна Анна

В Российской Федерации принят очередной шаг к полному контролю государства над цифровыми активами граждан. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал к принятию законопроект , который формально позволяет изымать криптовалюту у граждан в рамках уголовных дел.

В России открыли путь к массовой конфискации биткоинов и криптовалют

Госдума одобрила закон, разрешающий изымать цифровые активы у граждан в рамках уголовных дел

По данным прессслужбы партии "Единая Россия", документ призван "закрыть правовой пробел", ранее препятствовавший конфискации цифровых валют, и уменьшить риск легализации доходов, полученных преступным путем.

Проект закона вносит конфигурации в статью 104.1 Уголовного кодекса РФ и Уголовно-процессуального кодекса. Теперь криптовалюта официально признается имуществом в уголовном и уголовно-процессуальном праве, что открывает новые возможности для государственных органов.

Следователи получают право:

  • извлекать цифровые активы в виде физических носителей, включая "холодные кошельки" и серверы;

  • принудительно переводить криптовалюту на контролируемые государством счета;

  • налагать арест на активы для последующей конфискации по решению суда.

Эксперты отмечают, что принятие данного закона означает возможность массового изъятия цифровых валют независимо от способа их хранения. Правозащитники и представители криптосообщества опасаются, что новые нормы могут быть использованы не только против преступников, но и бизнеса, активистов и оппозиционно настроенных граждан.

По словам юристов, документ фактически позволяет государству контролировать криптовалюту, ранее находившуюся за пределами банковской системы , вызывающую обеспокоенность у финансовых аналитиков. Они подчеркивают, что закон создает прецедент, когда государство может не только блокировать, но и конфисковать цифровые активы даже без прямого уголовного приговора в пользу конкретного физического или юридического субъекта.

Специалисты по криптоэкономике также отмечают, что новые правила могут привести к оттоку инвестиций из РФ и снижению доверия к цифровым валютам на внутреннем рынке. В то же время, сторонники закона утверждают, что это позволит бороться с легализацией преступных доходов и обеспечит дополнительный контроль за финансовой безопасностью государства.

Таким образом, принятие этого законопроекта фактически ставит криптовалюту под полный государственный надзор , изменяя правила игры для владельцев цифровых активов в России.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
