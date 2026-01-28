У Росії штрафують за здоровий глузд: двох красноярок покарали за відмову платити гроші "на СВО"

У Нижнеінгашському районі Красноярського краю двох місцевих жительок, Тетяну Зіннатуліну та Юлію Клушину, оштрафували по 15 тисяч рублів кожну за адміністративною статтею про "дискредитацію" російської армії. Повідомлення про це з’явилися в російських ЗМІ, зокрема на "незалежному" телеканалі "Дождь". Відзначається, що причиною стало обговорення на батьківських зборах у школі №3 поселка Тинський у жовтні 2025 року.

Двох росіянок оштрафували за критику «СВО» на батьківських зборах

За даними ЗМІ, Клушина запропонувала витратити кошти, отримані на шкільній ярмарці, на потреби навчального закладу, а не відправляти їх учасникам вторгнення в Україну. Вона аргументувала:

"СВОшники йдуть туди заробляти гроші, на які потім купують машини, а їм ще повинні допомагати… Ми проти того, щоб відправляти їм гроші, вони і так гарні гроші отримують, у СВО і так усі пільги, дітям не поступити після школи".

Під час дискусії кілька батьків залишили клас, а один із присутніх написав на жінок донос у прокуратуру. Директриса школи вказала, що Зіннатуліна "не реагувала на пояснення про необхідність об’єднання країни для спільної справи" та про важливість патріотичного виховання.

Ця справа привертає увагу не лише через суму штрафу, а й через те, що переслідування стало наслідком звичайної дискусії про фінансування школи, що ще раз ілюструє рівень контролю над громадською думкою та обмеження свободи слова в Росії. Ситуація отримала широкий резонанс у соціальних мережах, де користувачі обговорюють абсурдність покарання та моральну відповідальність тих, хто доносить на співгромадян.

Експерти з прав людини підкреслюють: подібні рішення створюють атмосферу страху серед батьків і викладачів, адже будь-яка критика державної політики або "патріотична" дискусія може призвести до штрафів чи адміністративного тиску. Крім того, випадок показує, що навіть шкільні збори, де обговорюються прості побутові питання, можуть перетворитися на поле для політичного переслідування.

