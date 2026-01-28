В России штрафуют за здравый смысл: двух красноярок наказали за отказ платить деньги "на СВО"

В Нижнеингашском районе Красноярского края двух местных жительниц, Татьяну Зиннатулину и Юлию Клушину, оштрафовали по 15 тысяч рублей каждую по административной статье о "дискредитации" российской армии. Сообщения об этом появились в российских СМИ, в том числе на "независимом" телеканале "Дождь". Отмечается, что причиной стало обсуждение на родительском собрании в школе №3 поселка Тинский в октябре 2025 года.

Двух россиянок оштрафовали за критику «СВО» на родительском собрании

По данным СМИ, Клушина предложила потратить средства, полученные на школьной ярмарке, на нужды учебного заведения, а не отправлять их участникам вторжения в Украину. Она аргументировала:

"СВОшники идут туда зарабатывать деньги, на которые потом покупают машины, а им еще должны помогать… Мы против того, чтобы отправлять им деньги, они и так хорошие деньги получают, в СВО и так все льготы, детям не поступить после школы".

В ходе дискуссии несколько родителей покинули класс, а один из присутствующих написал на женщин донос в прокуратуру. Директриса школы указала, что Зиннатулина "не реагировала на объяснения о необходимости объединения страны для общего дела" и важности патриотического воспитания.

Это дело привлекает внимание не только из-за суммы штрафа, но и из-за того, что преследование стало следствием обычной дискуссии о финансировании школы , что еще раз иллюстрирует уровень контроля над общественным мнением и ограничение свободы слова в России. Ситуация получила широкий резонанс в социальных сетях, где пользователи обсуждают абсурдность наказания и моральную ответственность доносящих на сограждан.

Эксперты по правам человека подчеркивают: подобные решения создают атмосферу страха среди родителей и преподавателей, ведь любая критика государственной политики или патриотическая дискуссия может привести к штрафам или административному давлению. Кроме того, случай показывает, что даже школьное собрание , где обсуждаются простые бытовые вопросы, может превратиться в поле для политического преследования.

