В России штрафуют за здравый смысл: двух красноярок наказали за отказ платить деньги "на СВО"
commentss НОВОСТИ Все новости

В России штрафуют за здравый смысл: двух красноярок наказали за отказ платить деньги "на СВО"

"Независимые" российские СМИ сообщают об абсурдном деле в Красноярском крае: предложение потратить деньги с ярмарки на школу стоило женщинам 15 тысяч рублей.

28 января 2026, 13:55
Автор:
Проніна Анна

В Нижнеингашском районе Красноярского края двух местных жительниц, Татьяну Зиннатулину и Юлию Клушину, оштрафовали по 15 тысяч рублей каждую по административной статье о "дискредитации" российской армии. Сообщения об этом появились в российских СМИ, в том числе на "независимом" телеканале "Дождь". Отмечается, что причиной стало обсуждение на родительском собрании в школе №3 поселка Тинский в октябре 2025 года.

В России штрафуют за здравый смысл: двух красноярок наказали за отказ платить деньги "на СВО"

Двух россиянок оштрафовали за критику «СВО» на родительском собрании

По данным СМИ, Клушина предложила потратить средства, полученные на школьной ярмарке, на нужды учебного заведения, а не отправлять их участникам вторжения в Украину. Она аргументировала:

"СВОшники идут туда зарабатывать деньги, на которые потом покупают машины, а им еще должны помогать… Мы против того, чтобы отправлять им деньги, они и так хорошие деньги получают, в СВО и так все льготы, детям не поступить после школы".

В ходе дискуссии несколько родителей покинули класс, а один из присутствующих написал на женщин донос в прокуратуру. Директриса школы указала, что Зиннатулина "не реагировала на объяснения о необходимости объединения страны для общего дела" и важности патриотического воспитания.

Это дело привлекает внимание не только из-за суммы штрафа, но и из-за того, что преследование стало следствием обычной дискуссии о финансировании школы , что еще раз иллюстрирует уровень контроля над общественным мнением и ограничение свободы слова в России. Ситуация получила широкий резонанс в социальных сетях, где пользователи обсуждают абсурдность наказания и моральную ответственность доносящих на сограждан.

Эксперты по правам человека подчеркивают: подобные решения создают атмосферу страха среди родителей и преподавателей, ведь любая критика государственной политики или патриотическая дискуссия может привести к штрафам или административному давлению. Кроме того, случай показывает, что даже школьное собрание , где обсуждаются простые бытовые вопросы, может превратиться в поле для политического преследования.

Читайте также в "Комментариях", что священник из Ровенской области покинул Украину после гибели на войне брата и теперь работает на Кремль.



