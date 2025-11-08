logo_ukra

Скандали.Політика У Росії готуються запровадити вхід до інтернету через «Госуслуги» – повний контроль користувачів можливий уже з 2026 року
НОВИНИ

У Росії готуються запровадити вхід до інтернету через «Госуслуги» – повний контроль користувачів можливий уже з 2026 року

Російська влада може змусити громадян підтверджувати особу за допомогою державного порталу навіть для виходу в інтернет – під приводом «захисту від дорослого контенту».

8 листопада 2025, 15:22
Автор:
avatar

Проніна Аня

У Росії знову обговорюють ідею повної ідентифікації користувачів мережі. Доцент університету "Синергія" Максим Шошин заявив, що вже у 2026 році росіяни можуть отримати доступ до інтернету лише після авторизації через державний портал "Госуслуги". За його словами, технічна інтеграція такої системи цілком реальна – влада нібито планує використати її для "контролю дорослого контенту", але фактично це може стати черговим кроком до повної цифрової цензури.

У Росії готуються запровадити вхід до інтернету через «Госуслуги» – повний контроль користувачів можливий уже з 2026 року

У Росії планують обмежити інтернет-доступ через «Госуслуги» з 2026 року – цифровий контроль під виглядом безпеки

Російське пропагандистське видання "Главный Региональный" подає цю ініціативу як "турботу про громадян" і "захист дітей від небажаних матеріалів". Видання цитує експертів, які називають ідентифікацію через "Госуслуги" "зручним і сучасним способом контролю доступу". Однак фактично йдеться про створення системи тотального спостереження, де кожен крок користувача в мережі буде прив’язаний до його паспорта. Таким чином, Кремль поступово реалізує модель "цифрового залізного занавісу", що ще більше ізолює російське суспільство від вільного інтернету.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що у Маріуполі російська окупаційна влада почала офіційно відбирати квартири у мешканців, визнаючи їх "безхазяйними". Людей із пропискою просто виганяють на вулицю.Причинами окупанти називають "відсутність реєстрації у російському реєстрі" або "неоформлену спадщину". Насправді ж люди часто не змогли зареєструвати своє майно через штучні бюрократичні перепони чи неможливість повернутися до міста. Експерти наголошують, що такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та частиною системної політики витіснення українського населення з Маріуполя.






