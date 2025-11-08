logo

В России готовятся ввести вход в интернет через «Госуслуги» – полный контроль пользователей возможен уже с 2026 года
В России готовятся ввести вход в интернет через «Госуслуги» – полный контроль пользователей возможен уже с 2026 года

Российские власти могут заставить граждан подтверждать личность с помощью государственного портала даже для выхода в интернет – под предлогом «защиты от взрослого контента».

8 ноября 2025, 15:22
Проніна Аня

В России снова обсуждают идею полной идентификации пользователей сети. Доцент университета "Синергия" Максим Шошин заявил, что уже в 2026 году россияне могут получить доступ в интернет только после авторизации через государственный портал "Госсервисы". По его словам, техническая интеграция такой системы вполне реальна – власти планируют использовать ее для "контроля взрослого контента", но фактически это может стать очередным шагом к полной цифровой цензуре.



В России планируют ограничить интернет-доступ через «Госуслуги» с 2026 года – цифровой контроль под видом безопасности

Российское пропагандистское издание "Главный Региональный" представляет эту инициативу как "заботу о гражданах" и "защиту детей от нежелательных материалов". Издание цитирует экспертов, которые называют идентификацию через "Госуслуги" "удобным и современным способом контроля доступа". Однако фактически речь идет о создании системы тотального наблюдения, где каждый шаг пользователя в сети будет привязан к его паспорту. Таким образом, Кремль постепенно реализует модель "цифрового железного занавеса", еще больше изолирующую российское общество от свободного интернета.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал , что в Мариуполе российские оккупационные власти начали официально отбирать квартиры у жителей, признавая их "бесхозными". Людей с пропиской просто выгоняют на улицу. Причинами оккупанты называют "отсутствие регистрации в российском реестре" или "неоформленное наследство". На самом же деле люди часто не смогли зарегистрировать свое имущество из-за искусственных бюрократических преград или невозможности вернуться в город. Эксперты отмечают, что такие действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права и частью системной политики вытеснения украинского населения из Мариуполя.




