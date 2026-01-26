У Росії готують чистки в школах: дітей можуть виганяти за «двійки з поведінки»

У Росії заговорили про можливе масове відрахування дітей зі шкіл через погану поведінку. Глава Ради з прав людини при президентові РФ Валерій Фадєєв запропонував зробити незадовільну оцінку за поведінку офіційною підставою для вигнання учня з навчального закладу. Відповідну заяву він зробив після засідання робочої групи з питань освіти. Про це пишуть російські ЗМІ, в тому числі й ТАСС.

У РФ пропонують відраховувати школярів за погану поведінку

За словами Фадєєва, така норма нібито має "захистити вчителів" і застосовуватися у "виключних випадках" — якщо учень нападає на педагога, систематично зриває уроки або ображає вчительський склад. Водночас він визнав, що формально школи й зараз мають право відраховувати "неблагонадійних" дітей, але на практиці це відбувається рідко.

Саме тому в Кремлі хочуть створити чіткий правовий механізм, який дозволить легше позбуватися проблемних школярів. Ба більше, під час обговорень пролунала ще одна тривожна ідея — враховувати оцінку за поведінку під час вступу до університетів, що може фактично закрити шлях до вищої освіти для тисяч дітей.

Правозахисники та освітні експерти вже попереджають: під виглядом "захисту вчителів" російська влада може запровадити черговий інструмент тиску, де будь-яка незручна дитина ризикує опинитися поза системою освіти. Особливо в умовах тотальної ідеологізації шкіл та придушення інакодумства.

