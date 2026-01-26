В России готовят чистки в школах: детей могут выгонять за «двойки по поведению»

В России заговорили о возможном массовом отчислении детей из школ из-за плохого поведения. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил произвести неудовлетворительную оценку за поведение официальным основанием для изгнания учащегося из учебного заведения. Соответствующее заявление он сделал после заседания рабочей группы по образованию. Об этом пишут российские СМИ, в том числе и ТАСС.

В РФ предлагают отчислять школьников за плохое поведение

По словам Фадеева, такая норма якобы должна "защитить учителей" и применяться в "исключительных случаях" — если ученик нападает на педагога, систематически срывает уроки или оскорбляет учительский состав. В то же время, он признал, что формально школы и сейчас имеют право отчислять "неблагонадежных" детей, но на практике это происходит редко.

Именно поэтому в Кремле хотят создать четкий правовой механизм, который позволит легче избавляться от проблемных школьников. Более того, во время обсуждений прозвучала еще одна тревожная идея — учитывать оценку за поведение при поступлении в университеты, что может фактически закрыть путь к высшему образованию для тысяч детей.

Правозащитники и образовательные эксперты уже предупреждают: под видом "защиты учителей" российские власти могут ввести очередной инструмент давления, где любой неудобный ребенок рискует оказаться вне системы образования. Особенно в условиях тотальной идеологизации школ и подавления инакомыслия.

