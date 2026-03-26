У РФ ухвалили закон про кримінальну відповідальність за заперечення "геноциду радянського народу"

У Росії ухвалили закон, який уже викликав широкий резонанс. Державна дума підтримала документ, що передбачає кримінальну відповідальність за заперечення так званого "геноциду радянського народу" під час Другої світової війни. Нові норми можуть суттєво змінити правила публічних висловлювань і оцінок історичних подій.

У Росії вводять тюремні строки за "неправильну пам’ять": ухвалено новий резонансний закон

Як передають "Коментарі", про це повідомляють російські медіа, зокрема "Настояящее время".

Що передбачає новий закон

Документ вносить зміни одразу до кількох статей кримінального кодексу РФ. Йдеться, зокрема, про статтю щодо "реабілітації нацизму", а також про норми, пов’язані з пошкодженням чи оскверненням військових поховань.

Відтепер за заперечення або навіть схвалення дій, які не відповідають офіційній версії історії, можна отримати до трьох років ув’язнення.

Якщо ж ідеться про знищення або осквернення поховань, пов’язаних із цими подіями, покарання може сягати до п’яти років.

Новий рівень контролю

До другого читання в закон внесли додаткові поправки, які значно розширюють його дію. Зокрема, відповідальність передбачена навіть за дії, що стосуються поховань за межами Росії.

Фактично закон виходить за межі країни і може впливати на оцінки історії у міжнародному контексті.

Коли закон запрацює

Очікується, що документ набуде чинності вже найближчим часом – через 10 днів після підписання президентом Росії.

Це означає, що нові правила можуть почати діяти практично одразу після формальної процедури затвердження.

Чому це викликало резонанс

Подібні законодавчі ініціативи традиційно викликають дискусії, адже вони стосуються не лише права, а й історичної пам’яті.

Критики вказують, що такі норми можуть використовуватися для обмеження свободи слова, особливо у питаннях, пов’язаних з оцінкою минулого.

Водночас прихильники закону заявляють про необхідність захисту історичної пам’яті та недопущення її спотворення.

Що це означає

Новий закон фактично встановлює чіткі рамки того, як можна говорити про історичні події у Росії. Відтепер будь-яке відхилення від офіційної позиції може мати юридичні наслідки.

У підсумку ситуація демонструє посилення контролю над інформаційним простором і піднімає питання про межі свободи слова в сучасному суспільстві.

