В РФ приняли закон об уголовной ответственности за отрицание "геноцида советского народа"

В России был принят закон, который уже вызвал широкий резонанс. Государственная дума поддержала документ, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание так называемого "геноцида советского народа" во время Второй мировой войны. Новые нормы могут значительно изменить правила публичных высказываний и оценок исторических событий.

В России вводят тюремные сроки за "неправильную память": принят новый резонансный закон

Как передают "Комментарии", об этом сообщают российские медиа, в частности, "Настоящее время".

Что предусматривает новый закон

Документ вносит изменения сразу в несколько статей уголовного кодекса РФ. Речь идет, в частности, о статье о "реабилитации нацизма", а также о нормах, связанных с повреждением или осквернением военных захоронений.

Теперь за отрицание или даже одобрение действий, не соответствующих официальной версии истории, можно получить до трех лет заключения .

Если же речь идет об уничтожении или осквернении захоронений, связанных с этими событиями, наказание может достигать пяти лет.

Новый уровень контроля

Ко второму чтению в закон внесли дополнительные поправки, значительно расширяющие его действие. В частности, ответственность предусмотрена даже за действия, касающиеся захоронений за пределами России.

Фактически, закон выходит за пределы страны и может влиять на оценки истории в международном контексте.

Когда закон заработает

Ожидается, что документ вступит в силу в ближайшее время – через 10 дней после подписания президентом России.

Это означает, что новые правила могут действовать практически сразу после формальной процедуры утверждения.

Почему это вызвало резонанс

Подобные законодательные инициативы обычно вызывают дискуссии, ведь они касаются не только права, но и исторической памяти.

Критики указывают, что такие нормы могут использоваться для ограничения свободы слова , особенно в вопросах, связанных с оценкой прошлого.

В то же время, сторонники закона заявляют о необходимости защиты исторической памяти и недопущении ее искажения.

Что это значит

Новый закон фактически устанавливает четкие рамки того, как можно говорить об исторических событиях в России. Теперь любое отклонение от официальной позиции может иметь юридические последствия.

В итоге ситуация демонстрирует усиление контроля за информационным пространством и поднимает вопрос о границах свободы слова в современном обществе.

