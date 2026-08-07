У Раді вже не добирають слів: “це треба закінчувати”

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Кречмаровская Наталия
В Україні намагаються викорінити російську мову — уже штрафують громадян за використання мови ворога. Однак у Раді таку практику розкритикували.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що відомий в тіктоці тренер воротарів отримав штраф в 11 426 грн.
Політик розповів, що тренер гарно займається з дітьми, пояснює, колись він працював тренером воротарів збірної України.
При цьому наголосив, що Володимир Зеленський, більшість міністрів, більшість “Слуг народу” спілкуються російською мовою.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що обстріли Києва та області у ніч на 5 серпні завдали величезних збитків українському бізнесу. Українців попередили, що крім критичної інфраструктури Росія намагатиметься вибити все, до чого “дотягнеться” — склади, магазини, логістичні центри. У Раді уже б’ють на сполох та вимагають термінових рішень.
Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що на Київ летіло близько 30 балістичних ракет, і жодну з цих ракет збити не вдалось. Просто цікаво, зазначив він, а у нас Зеленський досі зайнятий тим, що не може ніяк посаду Федорову придумати.