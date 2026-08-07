У Раді вже не добирають слів: “це треба закінчувати”

В Україні намагаються викорінити російську мову — уже штрафують громадян за використання мови ворога. Однак у Раді таку практику розкритикували.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що відомий в тіктоці тренер воротарів отримав штраф в 11 426 грн.

Політик розповів, що тренер гарно займається з дітьми, пояснює, колись він працював тренером воротарів збірної України.

“Замість того, щоб подякувати людині, яка працює з дітьми, розвиває український футбол держава штрафує його за використання російської мови. Зарплата тренерів — мізерна, спеціалістів — дуже мало. І от коли є людина, яка займається з душею, з любовʼю, із задоволенням, то ми таку людину не бережемо і не дякуємо, ми її штрафуємо”, — зазначив політик.

При цьому наголосив, що Володимир Зеленський, більшість міністрів, більшість “Слуг народу” спілкуються російською мовою.

“Все це ок? Штрафів немає. Зате тренеру по футболу — ШТРАФ. Цю х*рню треба закінчувати”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що обстріли Києва та області у ніч на 5 серпні завдали величезних збитків українському бізнесу. Українців попередили, що крім критичної інфраструктури Росія намагатиметься вибити все, до чого “дотягнеться” — склади, магазини, логістичні центри. У Раді уже б’ють на сполох та вимагають термінових рішень.

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що на Київ летіло близько 30 балістичних ракет, і жодну з цих ракет збити не вдалось. Просто цікаво, зазначив він, а у нас Зеленський досі зайнятий тим, що не може ніяк посаду Федорову придумати.