В Раде уже не подбирают слова: "это надо заканчивать"

В Украине пытаются искоренить русский язык – уже штрафуют граждан за использование языка врага. Однако в Раде такую практику подвергли критике.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что известный в тактике тренер вратарей получил штраф в 11 426 грн.

Политик рассказал, что тренер хорошо занимается с детьми, объясняет, когда он работал тренером вратарей сборной Украины.

"Вместо того чтобы поблагодарить человека, который работает с детьми, развивает украинский футбол государство штрафует его за использование русского языка. Зарплата тренеров — мизерная, специалистов — очень мало. И вот когда есть человек, который занимается с душой, с любовью, с удовольствием, то мы такого человека не бережем и не благодарим, мы его штрафуем”, — отметил политик.

При этом подчеркнул, что Владимир Зеленский, большинство министров, большинство "Слуг народа" общаются на русском языке.

"Все это ок? Штрафов нет. Зато тренеру по футболу — ШТРАФ. Эту х*рню нужно заканчивать", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что обстрелы Киева и области в ночь на 5 августе нанесли огромный ущерб украинскому бизнесу. Украинцев предупредили, что, кроме критической инфраструктуры, Россия будет пытаться выбить все, до чего "дотянется" — склады, магазины, логистические центры. В Раде уже бьют тревогу и требуют срочных решений.

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что в Киев летело около 30 баллистических ракет, и ни одну из этих ракет сбить не удалось. Просто интересно, отметил он, а у нас Зеленский до сих пор занят тем, что не может никак должность Федорову придумать.