У Раді хапаються за голову: рішення Зеленського призведе до катастрофи
commentss НОВИНИ Всі новини

У Раді хапаються за голову: рішення Зеленського призведе до катастрофи

Народний депутат Разумков про необхідність порятунку українського бізнесу

9 лютого 2026, 18:36
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Народний депутат України Дмитро Разумков переконаний, що порятунок українського бізнесу — питання виживання держави. За його словами, Зеленський разом з Гетманцевим та іншими “великими фіскалами” продовжують методично знищувати український бізнес. 

У Раді хапаються за голову: рішення Зеленського призведе до катастрофи

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

“Поки з екранів розповідають про “підтримку підприємців”, реальність зовсім інша: підвищені податки, відсутність світла і переплата за електроенергію в 3-4 рази через генератори. Бізнес виживає, а не працює”, — зауважив народний депутат. 

Політик пояснив, що це проблема не лише кав’ярень чи СТО — це б’є по кожному українцю. 

“Ціни ростуть, робочих місць стає менше, надходження до бюджету скорочуються. У підсумку держава отримує не просто мінус, а економічну та соціальну катастрофу”, — наголосив політик. 

За його словами, критично важливо комплексно підтримати бізнес в умовах війни та блекаутів. Нардеп наголосив на необхідності ухвалення наступних рішень: 

  • мораторій на підвищення податків під час війни та щонайменше рік після її завершення. Саме це обіцяв президент на початку повномасштабного вторгнення, а потім раптом “забув”, пояснив нардеп; 

  • повернення пільг для прифронтового бізнесу;

  • механізм компенсації бізнесу на відбудову після російських обстрілів; 

  • тимчасове скасування податків для ФОПів на перші два квартали 2026 року.

Нардеп наголосив на необхідності введення компенсації витрат на генератори й зарядні станції та пільгове ввезення цього обладнання. 

“Це реанімаційні заходи, без яких український бізнес не виживе, а держава втратить економіку, робочі місця і ресурси!”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що нардепи повідомили про катастрофу на передовій.




Джерело: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4685
