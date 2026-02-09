У Раді хапаються за голову: рішення Зеленського призведе до катастрофи

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Народний депутат України Дмитро Разумков переконаний, що порятунок українського бізнесу — питання виживання держави. За його словами, Зеленський разом з Гетманцевим та іншими “великими фіскалами” продовжують методично знищувати український бізнес.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Політик пояснив, що це проблема не лише кав’ярень чи СТО — це б’є по кожному українцю.
За його словами, критично важливо комплексно підтримати бізнес в умовах війни та блекаутів. Нардеп наголосив на необхідності ухвалення наступних рішень:
мораторій на підвищення податків під час війни та щонайменше рік після її завершення. Саме це обіцяв президент на початку повномасштабного вторгнення, а потім раптом “забув”, пояснив нардеп;
повернення пільг для прифронтового бізнесу;
механізм компенсації бізнесу на відбудову після російських обстрілів;
тимчасове скасування податків для ФОПів на перші два квартали 2026 року.
Нардеп наголосив на необхідності введення компенсації витрат на генератори й зарядні станції та пільгове ввезення цього обладнання.
