В Раде хватаются за голову: решение Зеленского приведет к катастрофе

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков убежден, что спасение украинского бизнеса – вопрос выживания государства. По его словам, Зеленский вместе с Гетманцевым и другими "крупными фискалами" продолжают методически уничтожать украинский бизнес.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

"Пока с экранов рассказывают о "поддержке предпринимателей", реальность совсем другая: повышенные налоги, отсутствие света и переплата за электроэнергию в 3-4 раза через генераторы. Бизнес выживает, а не работает", — заметил народный депутат.

Политик объяснил, что это проблема не только кафе или СТО — это бьет по каждому украинцу.

"Цены растут, рабочих мест становится меньше, поступления в бюджет сокращаются. В итоге государство получает не просто минус, а экономическую и социальную катастрофу", — подчеркнул политик.

По его словам, критически важно комплексно поддержать бизнес в условиях войны и блэкаутов. Нардеп отметил необходимость принятия следующих решений:

мораторий на повышение налогов во время войны и не менее года после ее завершения. Именно это обещал президент в начале полномасштабного вторжения, а затем вдруг "забыл", объяснил нардеп;

возврат льгот для прифронтового бизнеса;

механизм компенсации бизнеса на восстановление после российских обстрелов;

временная отмена налогов для ФЛП на первые два квартала 2026 года.

Нардеп отметил необходимость введения компенсации затрат на генераторы и зарядные станции и льготный ввоз этого оборудования.

"Это реанимационные меры, без которых украинский бизнес не выживет, а государство потеряет экономику, рабочие места и ресурсы!", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардепы сообщили о катастрофе на передовой.



