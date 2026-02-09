В Раде хватаются за голову: решение Зеленского приведет к катастрофе

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Народный депутат Украины Дмитрий Разумков убежден, что спасение украинского бизнеса – вопрос выживания государства. По его словам, Зеленский вместе с Гетманцевым и другими "крупными фискалами" продолжают методически уничтожать украинский бизнес.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Политик объяснил, что это проблема не только кафе или СТО — это бьет по каждому украинцу.
По его словам, критически важно комплексно поддержать бизнес в условиях войны и блэкаутов. Нардеп отметил необходимость принятия следующих решений:
мораторий на повышение налогов во время войны и не менее года после ее завершения. Именно это обещал президент в начале полномасштабного вторжения, а затем вдруг "забыл", объяснил нардеп;
возврат льгот для прифронтового бизнеса;
механизм компенсации бизнеса на восстановление после российских обстрелов;
временная отмена налогов для ФЛП на первые два квартала 2026 года.
Нардеп отметил необходимость введения компенсации затрат на генераторы и зарядные станции и льготный ввоз этого оборудования.
