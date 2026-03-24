У Раді хапаються за голову: невже влада вирішила діяти без закону

Днями українське суспільство сколихнула новина про те, що жінку, яка не перебувала на військовому обліку, внесли до бази розшуку нібито за неоновлення даних в ТЦК. У Раді відреагували на ситуацію.

Народний депутат Дмитро Разумков переконаний, що потрібно встановити нову відповідальність для ТЦК. Політик повідомив, що останнім часом виникає все більше випадків, коли жінки раптом дізнаються, що перебувають у розшуку ТЦК, внесені до бази “ухилянтів” і мають сплатити штраф – 17 000 гривень. При цьому жінки, які потрапляють у розшук, — ніколи не служили, не стояли на військовому обліку і не мають військово-облікової спеціальності. Тобто, пояснив народний депутат, юридичних підстав для цього — жодних.

У нормальній системі, за його словами, все мало б працювати просто: якщо сталася помилка — її визнають, вибачаються і видаляють людину з бази. А той, хто допустив таке рішення, несе відповідальність.

“Але замість цього людям говорять, що “немає такого механізму”. І жінки, які опинилися в такій ситуації, змушені через суд відновлювати справедливість і доводити очевидні речі – що вони не є “ухилянтками”, — зазначив політик.

Нардеп нагадав, що сьогодні в Україні мобілізація жінок можлива лише у двох випадках, якщо:

жінка сама подала заяву на службу,

вона має військово-облікову спеціальність.

В усіх інших випадках мобілізація жінок заборонена законом, зауважив політик, і додав, що влада вже намагалася “протягнути” в законодавстві лазівку щодо мобілізації жінок. Тоді, за його словами, це вдалося зупинити.

“А тепер влада вирішила діяти без закону?!”, — обурюється народний депутат.

Політик переконаний, що потрібно ухвалили важливі норми:

1. Якщо жінка не має військово-облікової спеціальності, не перебувала на обліку і не служила, але потрапила до реєстру, вона подає заяву, і її автоматично мають звідти видалити. Без штрафів, бюрократії і необхідності доводити очевидні речі.

2. Відповідальність для винних. Потрібно запровадити штраф у розмірі 170 тисяч гривень для посадових осіб, які незаконно вносять жінок до таких баз.

“Поки немає відповідальності – будуть з’являтися нові “помилки”, за якими стоять великі проблеми, що створюють людям штучно!”, — наголосив політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що народні депутати готуються до гіршого.



