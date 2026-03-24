В Раде хватаются за голову: неужели власти решили действовать без закона

На днях украинское общество всколыхнула новость о том, что не состоящую на военном учете женщину внесли в базу розыска якобы за необновление данных в ТЦК. В Раде отреагировали на ситуацию.

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков уверен, что нужно установить новую ответственность для ТЦК. Политик сообщил, что в последнее время возникает все больше случаев, когда женщины вдруг узнают, что находятся в розыске ТЦК, внесены в базу "уклонистов" и должны заплатить штраф — 17 000 гривен. При этом женщины, попадающие в розыск, никогда не служили, не стояли на военном учете и не имеют военно-учетной специальности. То есть, объяснил народный депутат, юридических оснований для этого – никаких.

В нормальной системе, по его словам, все должно было бы работать просто: если произошла ошибка – ее признают, извиняются и удаляют человека из базы. А допустивший такое решение несет ответственность.

"Но вместо этого людям говорят, что "нет такого механизма". И оказавшиеся в такой ситуации женщины вынуждены через суд восстанавливать справедливость и доказывать очевидные вещи — что они не являются "уклонистами", — отметил политик.

Нардеп напомнил, что сегодня в Украине мобилизация женщин возможна только в двух случаях, если:

женщина сама подала заявление на службу,

она имеет военно-учетную специальность.

Во всех других случаях мобилизация женщин запрещена законом, отметил политик, и добавил, что власти уже пытались "протащить" в законодательстве лазейку по мобилизации женщин. Тогда, по его словам, удалось остановить.

"А теперь власть решила действовать без закона?!", — возмущается народный депутат.

Политик убежден, что нужно приняли важные нормы:

1. Если женщина не имеет военно-учетной специальности, не состояла на учете и не служила, но попала в реестр, она подает заявление и ее автоматически должны оттуда удалить. Без штрафов, бюрократии и необходимости обосновывать очевидные вещи.

2. Ответственность для виновных. Нужно ввести штраф в размере 170 тысяч гривен для должностных лиц, незаконно вносящих женщин в такие базы.

"Пока нет ответственности — будут появляться новые "ошибки", за которыми стоят большие проблемы, которые создают людям искусственно!", — подчеркнул политик.

