В Раде хватаются за голову: неужели власти решили действовать без закона

Кречмаровская Наталия
На днях украинское общество всколыхнула новость о том, что не состоящую на военном учете женщину внесли в базу розыска якобы за необновление данных в ТЦК. В Раде отреагировали на ситуацию.
Народный депутат Дмитрий Разумков уверен, что нужно установить новую ответственность для ТЦК. Политик сообщил, что в последнее время возникает все больше случаев, когда женщины вдруг узнают, что находятся в розыске ТЦК, внесены в базу "уклонистов" и должны заплатить штраф — 17 000 гривен. При этом женщины, попадающие в розыск, никогда не служили, не стояли на военном учете и не имеют военно-учетной специальности. То есть, объяснил народный депутат, юридических оснований для этого – никаких.
В нормальной системе, по его словам, все должно было бы работать просто: если произошла ошибка – ее признают, извиняются и удаляют человека из базы. А допустивший такое решение несет ответственность.
Нардеп напомнил, что сегодня в Украине мобилизация женщин возможна только в двух случаях, если:
женщина сама подала заявление на службу,
она имеет военно-учетную специальность.
Во всех других случаях мобилизация женщин запрещена законом, отметил политик, и добавил, что власти уже пытались "протащить" в законодательстве лазейку по мобилизации женщин. Тогда, по его словам, удалось остановить.
Политик убежден, что нужно приняли важные нормы:
1. Если женщина не имеет военно-учетной специальности, не состояла на учете и не служила, но попала в реестр, она подает заявление и ее автоматически должны оттуда удалить. Без штрафов, бюрократии и необходимости обосновывать очевидные вещи.
2. Ответственность для виновных. Нужно ввести штраф в размере 170 тысяч гривен для должностных лиц, незаконно вносящих женщин в такие базы.
