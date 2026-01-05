В чем эксразведчик жестоко обвиняет Ермака

Бывший разведчик Роман Червинский заявил, что Украина подошла к полномасштабной войне неготовой из-за кадровых назначений, осуществленных руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Роман Червинский про Ермака

Червинский напомнил о срыве спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер" в 2020 году. По его словам, операцию не просто остановили — она была намеренно сорвана, что, по его убеждению, имело критические последствия для безопасности государства.

Он отметил, что разведка не получала прямого указания сворачивать операцию или прекращать ее подготовку. По словам Червинского, информация об операции была фактически передана врагу. Он утверждает, что президент Украины связался с Александром Лукашенко, после чего лица, которые планировали задержать на территории Украины, были переданы в Беларусь.

Эксразведчик заявил, что уже тогда в среде силовиков начали раздаваться предположения о наличии агентов российского влияния в Офисе президента. В частности, он упомянул Андрея Ермака и Олега Татарова, связываемых с созданием системы управления по образцам российских спецслужб.

По словам Червинского, эти действия были направлены на постепенное ослабление украинских государственных институций изнутри. Он подчеркнул, что со временем эти опасения, по его мнению, только подтвердились, а следствием стало то, что Украина подошла к войне без должной готовности именно из-за кадровых решений, принятых высшим руководством.

