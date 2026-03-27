У Брюсселі більше не вірять Орбану: ЄС відкрито чекає його поразки

У Європейському Союзі дедалі відкритіше демонструють втому від політики угорського прем’єра Віктора Орбана. Напередодні парламентських виборів у країні в Брюсселі вже не приховують: багато хто розраховує на зміну влади, однак навіть цей сценарій не гарантує кардинальних змін.

В ЄС сподіваються на поразку Орбана на виборах, але без ілюзій щодо змін

Терпець увірвався

За словами дипломатів ЄС, останнім ударом стало блокування Угорщиною кредиту для України на 90 мільярдів євро.

Цей крок фактично зруйнував залишки довіри до Орбана серед європейських партнерів.

Один із дипломатів прямо заявив: переконати угорського прем’єра більше не вдасться.

Що чекають у ЄС

У разі поразки Орбана європейські чиновники сподіваються на розблокування ключових рішень – від фінансової допомоги Україні до санкцій проти Росії.

Водночас у Брюсселі розуміють: навіть зміна влади не означає автоматичного розвороту політики Угорщини.

Якщо Орбан залишиться

Сценарій перемоги чинного прем’єра викликає ще більше занепокоєння.

У ЄС вже обговорюють варіанти, як діяти далі, якщо Будапешт і надалі блокуватиме важливі рішення.

Серед можливих кроків – фактичне відсунення Угорщини від ключових процесів ухвалення рішень.

Новий лідер – старі підходи?

Навіть у разі перемоги опозиції, зокрема партії "Тиса", у ЄС не очікують різкого розвороту.

Ймовірний наступник Орбана, Петер Мадяр, також вважається політиком із жорсткою позицією щодо міграції та розширення ЄС.

Європейські дипломати прямо визнають: різниця може бути більше в риториці, ніж у реальній політиці.

Чому це важливо

Ситуація навколо Угорщини показує глибокі розбіжності всередині ЄС.

З одного боку – прагнення єдності, особливо щодо підтримки України. З іншого – національні інтереси окремих країн, які можуть блокувати спільні рішення.

У Брюсселі вже не приховують розчарування Орбаном, але водночас усвідомлюють: навіть його поразка не гарантує швидких змін. Європа готується до складного політичного сценарію, незалежно від результатів виборів в Угорщині.

