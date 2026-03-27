В Брюсселе больше не верят Орбану: ЕС открыто ждет его поражения

В Европейском Союзе все более открыто демонстрируют усталость от политики венгерского премьера Виктора Орбана. В преддверии парламентских выборов в стране в Брюсселе уже не скрывают: многие рассчитывают на смену власти, однако даже этот сценарий не гарантирует кардинальных изменений.

В ЕС надеются на поражение Орбана на выборах, но без иллюзий по поводу изменений

Терпение лопнуло

По словам дипломатов ЕС, последним ударом стало блокирование Венгрией кредита для Украины на 90 миллиардов евро.

Этот шаг фактически разрушил остатки доверия к Орбану среди европейских партнеров.

Один из дипломатов прямо заявил: убедить венгерского премьера больше не удастся.

Что ждут в ЕС

В случае поражения Орбана, европейские чиновники надеются на разблокирование ключевых решений – от финансовой помощи Украине до санкций против России.

В то же время в Брюсселе понимают: даже смена власти не означает автоматического разворота политики Венгрии.

Если Орбан останется

Сценарий победы действующего премьера вызывает еще большее беспокойство.

В ЕС уже обсуждают варианты, как действовать дальше, если Будапешт и дальше будет блокировать важные решения.

Среди возможных шагов – фактическое отстранение Венгрии от ключевых процессов принятия решений.

Новый лидер – старые подходы?

Даже в случае победы оппозиции, в частности, партии "Тиса", в ЕС не ожидают резкого разворота.

Вероятный преемник Орбана, Петер Мадяр, также считается политиком с жесткой позицией по миграции и расширению ЕС.

Европейские дипломаты прямо признают: разница может быть больше в риторике, чем реальной политике.

Почему это важно

Ситуация вокруг Венгрии показывает глубокие разногласия внутри ЕС.

С одной стороны – стремление к единству, особенно по поддержке Украины. С другой – национальные интересы отдельных стран, которые могут блокировать общие решения.

В Брюсселе уже не скрывают разочарования Орбаном, но в то же время отдают себе отчет: даже его поражение не гарантирует быстрых изменений. Европа готовится к сложному политическому сценарию, вне зависимости от результатов выборов в Венгрии.

