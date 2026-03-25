Три ордери для Лукашенка: білоруська опозиція заявила про реальний шанс арешту

Навколо самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка знову заговорили про можливість міжнародного переслідування. Білоруська опозиція заявляє, що вже існують щонайменше три юридичні підстави, які можуть привести до видачі ордерів на його арешт. І цього разу, за словами представників опозиційних структур, йдеться не лише про політичні заяви, а про конкретні механізми.

Як передають "Коментарі", про це повідомив на Регіональному безпековому форумі "Шлях до волі" заступник керівника Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко.

Перша справа – злочини проти людяності

Один із ключових напрямків – розслідування Міжнародного кримінального суду. Воно стосується можливих злочинів проти людяності, пов’язаних із депортаціями та примусовим переміщенням громадян Білорусі.

За словами опозиціонера, ці дії можуть кваліфікуватися як серйозні порушення міжнародного права. Саме ця справа потенційно відкриває шлях до першого міжнародного ордера на арешт.

Друга справа – українські діти

Ще більш резонансним є питання незаконного вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій до Білорусі. За словами Латушка, опозиція вже зібрала документи, які нібито підтверджують причетність керівництва країни до цих дій.

Йдеться про можливу участь у депортації дітей, що є окремою підставою для міжнародного кримінального переслідування.

Третій напрямок – війна проти України

Третій блок звинувачень стосується участі білоруського режиму в агресії проти України. Зараз триває збір доказів, які можуть бути використані в майбутньому спеціальному трибуналі.

Ці матеріали також передаються до Офісу генерального прокурора України. Мета – довести причетність керівництва Білорусі до воєнних дій і створити правову базу для звинувачень.

Чому шансів більше, ніж здається

На думку Латушка, ключовою відмінністю Лукашенка від інших авторитарних лідерів є відсутність у нього такого рівня захисту, як, наприклад, у Кремля.

Фактор відсутності ядерної зброї та менший геополітичний вплив можуть зробити його більш вразливим до міжнародного правосуддя.

Водночас опозиція визнає: головне питання не в наявності підстав, а в їхній реалізації.

Що це означає

Якщо хоча б один із цих напрямків отримає юридичне продовження, Лукашенко може зіткнутися з серйозними обмеженнями – від неможливості виїзду за кордон до ризику затримання в інших країнах.

У підсумку ситуація демонструє, що питання відповідальності за дії під час війни та внутрішніх репресій поступово переходить у практичну площину. І для білоруського керівництва це може мати довгострокові наслідки.

