Три ордера для Лукашенко: белорусская оппозиция заявила о реальном шансе ареста

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
Вокруг самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко снова заговорили о возможности международного преследования. Белорусская оппозиция заявляет, что уже существует по меньшей мере три юридических основания, которые могут привести к выдаче ордеров на его арест. И на этот раз, по словам представителей оппозиционных структур, речь идет не только о политических заявлениях, но и о конкретных механизмах.
Лукашенко могут объявить в международный розыск сразу по трем делам
Как передают "Комментарии", об этом сообщил на Региональном форуме безопасности "Путь к свободе" заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко.
Одно из ключевых направлений – расследование Международного уголовного суда. Оно касается возможных преступлений против человечности, связанных с депортациями и принудительными перемещениями граждан Беларуси.
По словам оппозиционера, эти действия могут квалифицироваться как серьезные нарушения международного права. Именно это дело потенциально открывает путь к первому международному ордеру на арест.
Еще более резонансным является вопрос незаконного вывоза украинских детей из временно оккупированных территорий в Беларусь. По словам Латушко, оппозиция уже собрала документы, якобы подтверждающие причастность руководства страны к этим действиям.
Речь идет о возможном участии в депортации детей , являющихся отдельным основанием для международного уголовного преследования.
Третий блок обвинений касается участия белорусского режима в агрессии против Украины. Сейчас идет сбор доказательств, которые могут быть использованы в будущем специальном трибунале.
Эти материалы также передаются Офису генерального прокурора Украины. Цель – доказать причастность руководства Беларуси к военным действиям и создать правовую базу для обвинений.
По мнению Латушко, ключевым отличием Лукашенко от других авторитарных лидеров является отсутствие у него такого уровня защиты, как, например, у Кремля.
Фактор отсутствия ядерного оружия и меньшее геополитическое влияние могут сделать его более уязвимым к международному правосудию.
В то же время, оппозиция признает: главный вопрос не в наличии оснований, а в их реализации.
Если хотя бы одно из этих направлений получит юридическое продолжение, Лукашенко может столкнуться с серьезными ограничениями от невозможности выезда за границу до риска задержания в других странах.
В результате ситуация демонстрирует, что вопрос ответственности за действия во время войны и внутренних репрессий постепенно переходит в практическую плоскость. И для белорусского руководства это может иметь долгосрочные последствия.
