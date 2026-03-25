Три ордера для Лукашенко: белорусская оппозиция заявила о реальном шансе ареста

Вокруг самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко снова заговорили о возможности международного преследования. Белорусская оппозиция заявляет, что уже существует по меньшей мере три юридических основания, которые могут привести к выдаче ордеров на его арест. И на этот раз, по словам представителей оппозиционных структур, речь идет не только о политических заявлениях, но и о конкретных механизмах.

Лукашенко могут объявить в международный розыск сразу по трем делам

Как передают "Комментарии", об этом сообщил на Региональном форуме безопасности "Путь к свободе" заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко.

Первое дело – преступления против человечности

Одно из ключевых направлений – расследование Международного уголовного суда. Оно касается возможных преступлений против человечности, связанных с депортациями и принудительными перемещениями граждан Беларуси.

По словам оппозиционера, эти действия могут квалифицироваться как серьезные нарушения международного права. Именно это дело потенциально открывает путь к первому международному ордеру на арест.

Второе дело – украинские дети

Еще более резонансным является вопрос незаконного вывоза украинских детей из временно оккупированных территорий в Беларусь. По словам Латушко, оппозиция уже собрала документы, якобы подтверждающие причастность руководства страны к этим действиям.

Речь идет о возможном участии в депортации детей , являющихся отдельным основанием для международного уголовного преследования.

Третье направление – война против Украины

Третий блок обвинений касается участия белорусского режима в агрессии против Украины. Сейчас идет сбор доказательств, которые могут быть использованы в будущем специальном трибунале.

Эти материалы также передаются Офису генерального прокурора Украины. Цель – доказать причастность руководства Беларуси к военным действиям и создать правовую базу для обвинений.

Почему шансов больше, чем кажется

По мнению Латушко, ключевым отличием Лукашенко от других авторитарных лидеров является отсутствие у него такого уровня защиты, как, например, у Кремля.

Фактор отсутствия ядерного оружия и меньшее геополитическое влияние могут сделать его более уязвимым к международному правосудию.

В то же время, оппозиция признает: главный вопрос не в наличии оснований, а в их реализации.

Что это значит

Если хотя бы одно из этих направлений получит юридическое продолжение, Лукашенко может столкнуться с серьезными ограничениями от невозможности выезда за границу до риска задержания в других странах.

В результате ситуация демонстрирует, что вопрос ответственности за действия во время войны и внутренних репрессий постепенно переходит в практическую плоскость. И для белорусского руководства это может иметь долгосрочные последствия.

