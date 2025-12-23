Трампу готують імпічмент: спікер Конгресу розкрив план демократів і попередив про хаос

Чинному президенту США Дональду Трампу можуть оголосити імпічмент після проміжних виборів до Конгресу у 2026 році. Такий сценарій вже готують демократи, якщо Республіканська партія втратить контроль над Палатою представників.

Імпічмент Трампа після виборів 2026 – Майк Джонсон заявив про готовий сценарій демократів

Про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон під час виступу на консервативному саміті AmericaFest. Його слова цитує Washington Examiner.

За словами Джонсона, саме результати виборів 2026 року визначать подальшу долю адміністрації Дональда Трампа. Він наголосив, що у Демократичної партії вже є чіткий план усунення президента з посади.

"На проміжних виборах у 2026 році все буде поставлено на карту. Якщо ми втратимо більшість у Палаті представників, радикальні ліві негайно оголосять імпічмент президенту Трампу", – заявив спікер.

"Абсолютний хаос" у США

Майк Джонсон попередив, що спроба імпічменту чинного президента може призвести до політичного хаосу та паралізувати роботу американської влади. У зв’язку з цим він закликав прихильників Республіканської партії мобілізуватися та не допустити втрати більшості в Конгресі.

За його словами, демократи прагнуть не лише усунути Трампа, а й демонтувати ключові політичні та ідеологічні принципи, які відстоюють республіканці.

Спікер також підкреслив, що єдиний спосіб гарантувати Дональду Трампу повноцінний чотирирічний президентський термін – це перемога республіканців на виборах та збереження контролю над законодавчою гілкою влади.

Політична напруга зростає

Заява Джонсона пролунала на тлі загострення політичної боротьби у США та постійних спекуляцій навколо можливих юридичних і політичних атак на Дональда Трампа. Демократи раніше неодноразово критикували президента та його адміністрацію, однак офіційно процедуру імпічменту наразі не ініційовано.

Втім, слова спікера Палати представників свідчать: битва за Конгрес у 2026 році може стати вирішальною не лише для партій, а й для самого президента США.

