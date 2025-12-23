logo

Трампу готовят импичмент: спикер Конгресса раскрыл план демократов и предупредил о хаосе

Демократы могут запустить процедуру смещения президента, если республиканцы потеряют большинство в Конгрессе.

23 декабря 2025, 19:36
Проніна Анна

Действующему президенту США Дональду Трампу могут объявить импичмент после промежуточных выборов в Конгресс в 2026 году. Такой сценарий уже готовят демократы, если Республиканская партия лишится контроля над Палатой представителей.

Импичмент Трампа после выборов 2026 – Майк Джонсон заявил о готовом сценарии демократов

Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, выступая на консервативном саммите AmericaFest. Его слова цитирует Washington Examiner.

По словам Джонсона, именно результаты выборов 2026 определят дальнейшую судьбу администрации Дональда Трампа. Он подчеркнул, что у Демократической партии уже есть четкий план отстранения президента от должности .

"На промежуточных выборах в 2026 году все будет поставлено на карту. Если мы потеряем большинство в Палате представителей, радикальные левые немедленно объявят импичмент президенту Трампа", – заявил спикер.

"Абсолютный хаос" в США

Майк Джонсон предупредил, что попытка импичмента действующего президента может привести к политическому хаосу и парализовать работу американских властей. В этой связи он призвал сторонников Республиканской партии мобилизоваться и не допустить потери большинства в Конгрессе.

По его словам, демократы стремятся не только устранить Трампа, но и демонтировать ключевые политические и идеологические принципы , отстаиваемые республиканцами.

Спикер также подчеркнул, что единственный способ гарантировать Дональду Трампу полноценный четырехлетний президентский срок – это победа республиканцев на выборах и сохранение контроля над законодательной ветвью власти.

Политическое напряжение растет

Заявление Джонсона раздалось на фоне обострения политической борьбы в США и постоянных спекуляций вокруг возможных юридических и политических атак на Дональда Трампа. Демократы ранее неоднократно критиковали президента и его администрацию, однако официально процедура импичмента пока не инициирована.

Впрочем, слова спикера Палаты представителей свидетельствуют: битва за Конгресс в 2026 году может стать решающей не только для партий, но и самого президента США .

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал, что Трамп угрожает аннексировать Гренландию.



